“Atenta a los jugadores”, Cantante del Gol propuso legislar norma para que no se repita lo que pasó en Barranquilla

Javier Fernández Franco, también conocido como el ‘Cantante del Gol’, se unió a la indignación de Carlos Antonio Vélez por la cantidad de pólvora que se lanzó en el Estadio Metropolitano de Barranquilla en la final del fútbol colombiano entre Junior vs Deportes Tolima que obligó a detener el juego por unos minutos.

El ‘Cantante’, quien ahora está en la política, propuso legislar una norma contra la pólvora porque afecta la salud tanto de los futbolistas como de los hinchas.

En contexto: “No pasa en una liga seria”, Carlos Antonio Vélez está indignado por una situación del Junior vs Tolima

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez?

El periodista de Win Sports, durante el partido, aseguró que en una liga seria, no se detendría una final debido a la cantidad de pólvora que lanzan los hinchas. No solamente en la previa del juego por el recibimiento, sino durante la celebración del primer gol:

“Solo aquí se permite que dos equipos que juegan una final tengan que esperar 10 minutos en la cancha, parados, mientras se dispersa el humo y luego parar el partido, después de 7 minutos, por lo mismo. Perdón, pero eso no pasa en ninguna liga seria y menos a vista y paciencia de quienes no deben permitirlo”, fue el mensaje de Carlos Antonio Vélez durante la final del fútbol colombiano.

La norma que propuso el Cantante del Gol contra la pólvora:

Javier Fernández publicó un video a través de sus redes sociales, pidiendo que no se repita la misma situación en el partido de la final de vuelta de la Liga BetPlay 2025-2, pues considera que la pólvora puede afectar tanto a los jugadores como a los hinchas presentes en el estadio.

Por esta razón, no solamente hizo un llamado a la responsabilidad, sino que propuso legislar una norma para que se prohíba completamente la pólvora en los estadios de nuestro país.

“Advertencia: Hace muchos años, desde que se comenzó la moda (mala moda) de querer encender bengalas dentro de los estadios de fútbol, que llenen de humo el escenario, lo venimos denunciando en radio, televisión y en todas partes.

Volvió a pasar en el compromiso en Barranquilla, mucho tiempo el partido parado porque el humo no permitía que el partido continuara. Mala práctica. Los responsables en este caso tienen que asumir esa responsabilidad, las autoridades encargadas de vigilar a cada uno de los aficionados que ingresan a los escenarios no pueden permitir que esto suceda, debe revisarse el estadio incluso antes, mucho antes de que se abra las puertas.

Ojalá no pase en este partido final en Ibagué entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla, que entre otras cosas les quiero decir a los hinchas del Junior que tú tranquilo, los partidos se juegan, es cierto que ganaron con suficiencia, pero no se ha ganado el título, tranquilos.

Lo del humo hay que solucionarlo por favor compostura este día martes en el Estadio Murillo Toro de Ibagué donde jugarán Tolima vs Junior.

Por favor, esto también se legisla y debe legislarse y ponerse muy serios para que esto no suceda. Atenta contra la salud de los jugadores y de los habitantes del estadio en ese momento, no puede seguir pasando esto por favor".