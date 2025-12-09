Dimayor incumplió acuerdo con MinTrabajo debido a las finales del FPC: “Atropello a la ley laboral”

La Dimayor anunció que viernes 12 y martes 16 de diciembre se disputarán las finales de la Liga BetPlay 2025-2, mientras que los partidos definitivos de la Copa BetPlay 2025 se disputarán el sábado 13 y miércoles 17 del mismo mes.

Esta programación implica un incumplimiento de un acuerdo que tenía Dimayor y el Ministerio del Trabajo.

Acolfutpro dio a conocer que la Dimayor se había comprometido a que no programaría ningún partido después del 14 de diciembre con el propósito de que los futbolistas pudieran tener su tiempo de vacaciones.

Sin embargo, no fue así, entonces Acolfutpro denunció:

“Con la confirmación de las fechas de las finales de liga y copa, la Dimayor ratificó su incumplimiento arbitrario del acuerdo colectivo firmado en el Ministerio del Trabajo el 22 de enero de 2025. Este calendario sobrecargado desconoce lo pactado y golpea directamente la salud física y mental de los futbolistas. El acuerdo estableció con claridad que todas las competiciones debían concluir, como máximo, el 14 de diciembre de 2025, sin embargo, la Dimayor decidió extender las finales hasta el 16 y 17 de diciembre, y además fijó el inicio de la temporada 2026 para el 17 de enero. Con ello se reduce de manera impositiva el período de vacaciones y preparación, impidiendo que los clubes organicen una pretemporada adecuada y aumentando el riesgo de lesiones. Es un atropello a la ley laboral, pues vulnera derechos como las vacaciones de ley (15 días hábiles consecutivos, según el Artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo). También se vulnera el Artículo 187 del CST, que exige que el empleador fije la época de disfrute con al menos 15 días de anticipación. Además, se ha venido desconociendo abiertamente el día de descanso semanal remunerado y la jornada máxima de trabajo de 44 horas semanales, debido a un calendario que les impide tener el tiempo mínimo de recuperación

Se sigue castigando a los futbolistas de los clubes que llegan a las fases decisivas y a quienes ganan el derecho de representar al país en competencias internacionales, a los que se juzga duramente cuando no consiguen buenos resultados en dichas competiciones. Como se conoció en los medios, la intención inicial era extender las competiciones hasta el 21 de diciembre, pero se adelantaron únicamente porque la Conmebol exige la lista de clubes clasificados antes del sorteo del 18. Resulta contradictorio que el presidente de la Dimayor diga públicamente que piensa en el descanso de los futbolistas, cuando reconoce al mismo tiempo que tendrán un período de vacaciones corto y una pretemporada reducida porque el próximo año “es año de Mundial” .

Los futbolistas no son máquinas. Los expertos en medicina deportiva y los informes de FIFPRO han advertido que una pretemporada adecuada debe tener al menos 28 días, pues solo así se garantiza la recuperación física y mental y una preparación rigurosa para la temporada. Reducir ese tiempo mínimo incrementa el riesgo de lesiones y disminuye la capacidad de rendimiento. A esto se suma que Colombia tiene el calendario de liga más cargado de Latinoamérica, con más partidos oficiales en el año que cualquier otra liga de la región. Esta sobrecarga competitiva, lejos de fortalecer el espectáculo, pone en riesgo la integridad física y mental de los futbolistas y profundiza la vulneración de sus derechos. Aquí, los intereses comerciales priman sobre los mínimos derechos laborales de los futbolistas, relegando su bienestar y su dignidad a un segundo plano. COMUNICADO No. 29-2025 | 9 de diciembre de 2025 ¡REGLAS CLARAS, VIDA DIGNA".