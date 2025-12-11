Equipo del FPC mandó carta a su Alcaldía por “dificultad para jugar en el 2026 en la ciudad”

Un equipo del fútbol colombiano radicó una carta formal a la Alcaldía para expresar las dificultades que tendrán para jugar en la ciudad el próximo año.

La noticia llegó por cuenta de Juan Carlos Trujillo, quien es el presidente de Llaneros. El directivo escribió a través de sus redes sociales que fue necesario enviarle una carta a la Alcaldía de Villavicencio en la que señalan dificultad para continuar su proyecto deportivo en el Estadio Bello Horizonte Rey Pelé.

Trujillo dio a entender que se reunirá con funcionarios de la Alcaldía donde buscarán poner sobre la mesa la necesidad de poder contar con el estadio para 2026 donde no solo buscarán mantener la categoría, sino que además, consideran que es un punto muy fuerte para el turismo de la ciudad:

“Buenos días villavo. Hemos radicado una carta formal al alcalde de Alcaldía de Villavicencio explicando la dificultad que tenemos para jugar en el 2026 en la ciudad. Esperamos que en la reunión, de una manera clara y amigable, podamos priorizar nuestro proyecto deportivo, el cual es fundamental para conservar la categoría y seguir disfrutando del espectáculo que trae beneficios comprobados y es el verdadero turismo deportivo que profesamos. ¡Agradecemos la buena voluntad del alcalde siempre. ¡Seguimos!”.

¿Qué dificultad tiene Llaneros de jugar en Villavicencio?

El presidente de la institución no hizo hincapié en los motivos que les impediría jugar en el Estadio Bello Horizonte Rey Pelé el próximo año, pero se especula que podría tratarse de temas económicos.

Al respecto, Julián Capera señaló que tanto Millonarios como América de Cali han considerado utilizar esa cancha cuando no han podido jugar en sus respectivas ciudades, pero que no aceptaron porque el valor del arriendo de ese estadio sería muy elevado:

“Recuerdo que anteriormente Millonarios y América de Cali valoraron las bondades de jugar en Villavicencio, pero hablaron de los altos costos del arriendo de ese escenario. Ojalá pueda haber solución para que esa ciudad maravillosa pueda seguir disfrutando de su equipo…“.