¿Desea viajar a ver a Colombia vs. Cristiano Ronaldo? Ya se sabe dónde juegan, cuándo y a qué hora

El pasado viernes 5 de diciembre, la Selección Colombia conoció los tres rivales que enfrentará en la fase de grupos del Mundial 2026, y un día después, se revelaron las fechas, horas y lugares donde jugarán.

Pese a que el sorteo de la fase de grupos fue extenso, no hicieron la revelación del calendario, sino que los postergaron un día, de manera que los equipos conocieran, un día después, los países donde jugarán, las fechas y los horarios.

La ‘Tricolor’ debutará el próximo miércoles 17 de junio de 2026 enfrentando a Uzbekistán. Este partido de la primera fecha se disputará en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Seis días más tarde, la Selección Colombia tendrá que medir fuerzas contra el equipo que sea vencedor del repechaje, que se disputará entre Jamaica, Nueva Caledonia y República del Congo. Este juego también será en territorio mexicano, específicamente en el Estadio Akron de Guadalajara.

Finalmente, el partido que todos esperan, sin duda, el más atractivo de este grupo, que será contra Portugal, ya no será en México. El último juego de la fase de grupos de la Selección Colombia será en Miami, específicamente en el Hard Rock (casa del Inter Miami).

De esta manera, la ‘Tricolor’ tendrá que jugar en dos de los tres países que albergarán esta cita orbital.

En resumidas cuentas:

Fecha 1:

Uzbekistán vs Selección Colombia

Día: miércoles 17 de junio de 2026

Hora: 9:00 p.m.

Ciudad: Ciudad de México.

Estadio: Azteca.

Fecha 2:

Selección Colombia vs ganador del repechaje (Jamaica / República de Congo / Nueva Caledonia)

Día: martes 23 de junio de 2026.

Hora: 9:00 p.m.

Ciudad: Guadalajara.

Estadio: Akron.

Fecha 3:

Selección Colombia vs. Portugal

Día: sábado 27 de junio de 2026

Hora:6:30 p.m.

Ciudad: Miami.

Estadio: Hard Rock.