Iván Mejía dio una opinión impopular sobre Cristiano Ronaldo por el partido contra Colombia

Fotos tomadas de la cuenta de X: @selecaoportugal (05/11/2025) y captura de pantalla de Win Sports

Tan pronto se conoció que la Selección Colombia se enfrentará a Portugal en el Mundial, los comentarios no se hicieron esperar, y uno de ellos fue por cuenta de Iván Mejía, quien dio una opinión impopular sobre Cristiano Ronaldo.

Le puede interesar: DT de Portugal habló de un futbolista de Santa Fe tras conocer que jugará vs Colombia en el Mundial

¿Qué dijo Iván Mejía sobre Cristiano Ronaldo?

Pese a que muchos están ilusionados con enfrentar a Cristiano Ronaldo, ‘Mejía Álvarez’ utilizó sus redes sociales para señalar que la Selección Portugal juega mejor cuando no está presente ‘CR7′.

Iván Mejía dio a entender que en su alineación ideal está con Rafael Leao por izquierda, Vitinha en la mitad de la cancha junto a Bruno Fernández y Bernardo Silva. Además de los laterales que le gustan mucho, en especial, Nuno Méndez.

‘Don Iván’ dejó claro que Portugal es un equipo top, aún más, cuando no juega Cristiano Ronaldo, pese a que es el máximo goleador en la historia de fútbol:

“Opinión impopular: Portugal juega mejor y es más peligroso sin CR7. Más fluidez en la posesión, con Rafael Leao por la izquierda hay mucha llegada, la circulación con Vitinha, Bruno y Bernardo es intensa, dos laterales ofensivos, Méndez es muy bueno. Equipo top”.