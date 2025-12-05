¿Tu intranquilo?: Cristiano Ronaldo podría superar impresionante récord contra Colombia en el Mundial

La ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, fue la sede este viernes 5 de diciembre del sorteo de la Copa Mundial 2026, torneo que iniciará el 11 de julio. En este evento se confirmó que Colombia compartirá grupo con una potencia europea: Portugal, equipo que tiene a Cristiano Ronaldo en sus filas, mismo que podría superar un nuevo récord.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo quedó ubicado en una zona que muchos consideran accesible para avanzar a la siguiente fase, pues, además de enfrentarse a Cristiano y su selección, también deberá jugar contra Uzbekistán y contra el vencedor del repechaje entre Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.

Aunque todavía no se han definido los estadios donde la Selección Colombia disputará sus partidos, existen varias alternativas cuyos destinos se anunciarán el 6 de septiembre. Entre las opciones se encuentran sedes en Estados Unidos (Houston Stadium, Miami Stadium y Atlanta Stadium) y en México (el Estadio Azteca en Ciudad de México y el Estadio de Guadalajara).

Cristiano Ronaldo podría llegar a este récord en partido contra Colombia

‘El Bicho’ es actualmente el máximo goleador en la historia del balompié con 955 goles, de los cuales 143 ha convertido vistiendo la casaca de su seleccionado; anotaciones a las que se le suma 450 con el Real Madrid; 145 con el Manchester United; 101 con la Juventus; y más de 100 con el Al-Nassr.

Cristiano llegará con 41 años a la cita mundialista y busca sumarle este trofeo a los estantes de su país, al que él le ha entregado la Eurocopa en E016 y dos UEFA Nations League, 2019 y 2025. Pero desde lo personal podría alcanzar los 1000 goles de su carrera en esta copa, y podría hacerlo en el encuentro contra los cafeteros.