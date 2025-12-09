“Tiene detalles de Iniesta”, Lucas González llenó de elogios a uno de sus jugadores en Deportes Tolima

Lucas González, director técnico de Deportes Tolima, destacó todas las virtudes de uno de sus dirigidos, de cara a la final contra Junior, y dijo que él, Kevin Pérez, tiene detalles de Andrés Iniesta por la forma en la que maneja los tiempos de juego.

Todo esto se dio en medio de una charla con el canal Win Sports en donde el timonel habló del jugador que ahora está luciendo como interior, cuando antes estaba a jugar por fuera, pero él mismo se lo preguntó y la apuesta viene saliendo tan bien que lo comparó con el español.

Sobre el jugador, señaló que “Kevin es un excelente jugador, en verdad le he cogido mucho cariño, que yo también lo tenía como un extremo dentro de la plantilla cuando me la presentaron, yo tenía la intuición de que él podía jugar por dentro, pero muchas veces los entrenadores creemos que tenemos verdades, pero lo único que tenemos son hipótesis, creemos que algo puede pasar, pero después debemos confirmarlo”.

Vea acá: “Sin cuadrangulares”, presidente de Dimayor anticipó el que sería el sistema de la Liga de Colombia el otro semestre

“Recuerdo que en el partido ante Pasto yo le preguntó ‘dónde se siente mejor, ¿por dentro o por fuera?’ él me dice que ‘siempre ha jugado por fuera, pero que le gusta jugar por dentro, me preguntó que, si podía jugar por dentro, yo le respondí: sin ninguna duda puedes jugar por dentro”, contó sobre el cambio que hicieron.

Allí lanzó que “Kevin tiene detalles de Andrés Iniesta en como maneja los tiempos. A él lo vienen a presionar y no cambia su lenguaje corporal, él no se acelera, puede seguir conduciendo rodeado de jugadores y no cambia su intención y es una cualidad que no tienen todos los jugadores”.

“Entonces empezamos a ponerlo por dentro y él hace poco me agradeció por haber confiado en él en esa posición”, agregó.

Con detalles de Andrés Iniesta, así ve Lucas González a Kevin Pérez, uno de los jugadores que ha sido clave en su campaña que tiene al equipo ibaguereño en la final del fútbol colombiano en la que disputará la estrella de fin de año contra Junior de Barranquilla.