Junior vs Tolima ya se habían enfrentado en una final y Luis Díaz fue protagonista, ¿quién fue campeón?

Junior de Barranquilla se clasificó a la final del fútbol colombiano. A pesar de que perdió 2-1 ante Independiente Medellín, América de Cali derrotó 3-2 a Atlético Nacional y le ayudó a obtener su boleto.

De esta manera, el ‘Tiburón’ se enfrentará a Deportes Tolima por el título de la liga BetPlay 2025-2.

Sin embargo, este no es el primer enfrentamiento entre ‘Pijaos’ y ‘Tiburones’ en una final, así que le contamos quién fue campeón, la última vez que se enfrentaron ambos equipos por un título.

Le puede interesar: Atlético Nacional no solo quedó eliminado del FPC, su clasificación a Copa Libertadores pende de un hilo

La más reciente final entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima no fue para definir un título de liga, sino que se trató de la final de la Superliga en 2019.

Recordemos qué Deportes Tolima se coronó campeón de la liga en 2018, tras derrotar a Atlético Nacional en la final, mientras que Junior llegó como campeón luego de vencer a Independiente Medellín.

Aquella final de la Superliga, que comenzó en el estadio metropolitano de Barranquilla, la ganó el equipo ‘Tiburón’.

En el primer partido, en Barranquilla, Junior cayó 1-2 a manos de Deportes Tolima. Luis Díaz anotó el gol del ‘Tiburón’, mientras que Marco Pérez hizo doblete para darle la victoria al ‘Pijao’.

En el partido de vuelta que se disputó en el estadio Manuel Murillo Toro, Luis Carlos Ruiz, al minuto 90+2 se encargó de igualar la serie y mandarla a la definición de la tanda de penales.

En los penales, Sergio Mosquera, Carlos Robles y Yeison Gordillo fallaron sus lanzamientos para el Tolima, mientras que Sebastián Hernández, Víctor Cantillo y Rafael Pérez acertaron, conquistando el primer título del Junior de Superliga en su historia.

Vea también: Atlético Nacional no solo quedó eliminado del FPC, su clasificación a Copa Libertadores pende de un hilo

Así serán los dos partidos de la final de la liga BetPlay 2025-2:

El primer partido de la final se disputará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, aunque todavía la Dimayor no ha definido la fecha en que se jugará.

El juego de vuelta, que coronará a un nuevo campeón del fútbol colombiano, se disputará en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

El orden de las sedes no fue una decisión al azar, pues en el reglamento de Dimayor está estipulado que el partido de ida se disputará en la cancha del equipo que esté más abajo en la reclasificación del semestre: En este caso, Tolima quedó con 52 puntos, mientras que Junior finalizó con 49 unidades.