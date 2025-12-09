Atlético Nacional no solo quedó eliminado del FPC, su clasificación a Copa Libertadores pende de un hilo

Atlético Nacional llegó a la última fecha de los cuadrangulares con vida para clasificar a la final del fútbol colombiano, aunque el panorama parecía complejo: Tenía que vencer al América por dos goles en Cali, y, además, esperar que Medellín venciera al Junior.

Por más increíble que parezca, el ‘Poderoso’ les hizo el favor y venció al ‘Tiburón’, el problema es que Atlético Nacional no pudo con América y perdieron 3-2.

Esta victoria del América de Cali, no solamente dejó Atlético Nacional por fuera de la final del fútbol colombiano, sino que además, los dejó pendiendo de un hilo para que clasificar a la Copa Libertadores 2026.

¿Qué necesita Atlético Nacional para clasificar a la Copa Libertadores 2026?

A la Copa Libertadores clasifican cuatro equipos colombianos y los cupos se reparten de la siguiente manera:

El campeón del primer semestre, que en este caso es Santa Fe (clasifica a la fase de grupos)

El campeón del segundo semestre que saldrá de la final entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla (clasifica a la fase de grupos)

Los dos mejores equipos clasificados en la reclasificación que no hayan sido campeones este año (irán a fase previa).

En ese orden de ideas, Atlético Nacional, solamente tiene un camino para llegar a la fase previa de la Copa Libertadores, y es esperando que Deportes Tolima sea campeón.

Tolima es líder de la tabla de reclasificación del año con 93 puntos, seguido de Independiente Medellín, que, con la victoria sobre Junior, llegó a las 92 unidades, asegurando su participación en la Copa Libertadores 2026.

La tercera posición le corresponde a Atlético Nacional gracias a los 88 puntos que han sumado.

Santa Fe es cuarto con 86 Unidades, aunque ya tiene su cupo la fase de grupos de la Copa Libertadores, así que no entra en esta discusión, mientras que Junior es quinto con 84 puntos.

En ese orden de ideas, la única forma para que Atlético Nacional, dispute la Copa Libertadores del próximo año, es que Deportes Tolima derrote al Junior en la final y se proclama campeón. Si eso sucede, Medellín y Nacional irán a la fase previa del torneo continental, mientras que Santa Fe y Tolima disputarán la fase de grupos.

En cambio, si Junior es campeón, Junior irá a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que Tolima y Medellín disputarán la fase previa, relegando a Atlético Nacional a la Copa Sudamericana.

¿Qué pasa si Atlético Nacional gana la Copa BetPlay?

Incluso si el equipo ‘Verdolaga’ derrota a Medellín en la final de la copa BetPlay 2025 y se proclama campeón por segunda ocasión consecutiva, disputará la Copa Sudamericana, pues vale la pena recordar que el premio de la Copa no es ir a la Libertadores, sino a la Sudamericana.

Entonces, la única opción para que Atlético Nacional, vaya Copa Libertadores, es que Deportes Tolima sea campeón.