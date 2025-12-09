Álvaro Montero no piensa seguir en Vélez y tiene claro en dónde quiere continuar su carrera

Álvaro Montero salió de Millonarios en condición de préstamo a Vélez Sársfield, y aunque sobre el papel parecía un buen paso en la carrera del guardameta, la realidad es que no ha recibido oportunidades de jugar.

Por esta razón, Montero quiere marcharse de Vélez antes de cumplir su contrato, pero tiene claro que le gustaría continuar su carrera en el fútbol del exterior, así que regresar a Millonarios no parece una opción.

El encargado de hablar de la situación que vive Álvaro Montero fue el periodista Julián Capera, quien no solamente señaló que el guardameta colombiano quiere salir de Vélez, sino que además recordó que Millonarios todavía tiene su ficha deportiva.

“Millonarios tiene conocimiento de la situación de Álvaro Montero porque es el equipo dueño de sus derechos económicos. Está en Vélez a préstamos con opción de compra que sería obligatoria si se cumplían algunos parámetros en términos de rendimiento deportivo, que evidentemente no va a pasar porque es muy suplente”.

Capera fue muy claro al señalar que Álvaro Montero desea llegar a un equipo donde pueda ser titular, pero no le gustaría regresar al fútbol colombiano por ahora, sino que buscaría continuar su carrera en el fútbol del exterior pensando en sus convocatorias a la Selección Colombia:

“Quiere salir de Vélez, es una realidad, pero quisiera permanecer en el fútbol del exterior, quisiera ir a algún lugar donde pueda atajar estos seis meses y le permita estar en ritmo para pelear el puesto en Selección Colombia, aún más con la lesión de Kevin Mier, Néstor Lorenzo ha hablado con él y le ha dicho que cuenta con Montero, pero que necesita continuidad”.

El periodista también aseguró que Montero podría regresar a Millonarios, equipo donde seguramente volvería a ser titular, pero Álvaro no se quiere conformar, sino que quiere asumir el reto de seguir jugando en un equipo internacional:

“El camino corto y fácil es regresar a Millonarios para tener esa continuidad. Sin embargo, el futbolista interpreta que el cuerpo técnico de la Selección Colombia no mira mucho hacia el fútbol colombiano y tiene más chances de estar en el Mundial si permanece en el fútbol del exterior, así que va a buscar la manera de negociar con Vélez una terminación anticipada del préstamo para ir cedido o vendido pero en el exterior, es la prioridad.

Si eso no se da, y se logra su salida, pero no ubicarlo en un equipo del exterior, podría regresar a Millonarios, aunque no lo veo tan sencillo".

Deportivo Cali también quiere a Álvaro Montero:

Alberto Gamero habló recientemente sobre la posibilidad de contratar a Álvaro Montero para Deportivo Cali, y aunque al director técnico del ‘Azucarero’ le encantaría la idea, es consciente que sería muy difícil convencer al guardameta:

“Lo de Álvaro, con él tengo casi ocho años de relación, cinco en Millonarios y tres en Tolima. Tengo muy buena amistad con él, pero hoy está en un equipo competitivo en Argentina donde tiene su compromiso y su contrato. Va a ser muy complicado”.