El Tino le pidió a Donald Trump que no lo fuera a “pelar”, mientras iba en lancha por el Caribe

Faustino Asprilla es considerado una de las figuras más emblemáticas del fútbol colombiano. A lo largo de su extensa carrera, pasó por equipos que van desde el Cúcuta Deportivo hasta el Newcastle de Inglaterra. Su recorrido en el deporte rey no solo lo llenó de fama y prestigio, sino que también le dejó importantes ganancias económicas, acompañados de un gran reconocimiento público por su trabajo en la televisión. Es tal el interés por la vida de ‘El Tino’ que recientemente se viralizó un jocoso video en el que le pide a Donald Trump que no lo “pele”.

El nacido en Tuluá generó conversación recientemente luego de que se le viera sobre una lancha por el Mar Caribe, gritando a todo pulmón “Donald Trump, soy yo, no me vayas a pelar; estoy cargado, pero de papa”, Siendo este acto una especie de crítica a los bombardeos que ha realizado el Gobierno de los Estados Unidos a las presuntas, narcolanchas que se movilizan por este sector marítimo.

Tomada de la cuenta de (X) de Faustino Asprilla el 14 de julio de 2024. La advertencia del ‘Tino’ Asprilla a la Selección Colombia en la Copa América al lucir camiseta con la que goleó a Argentina.

La escena superó las 450.000 reproducciones en Tiktok rápidamente y de paso generó cientos de comentarios: “Me parece el colmo que se burle de los pescadores masacrados por Donald Trump”, “Colombia supera a la Inteligencia Artificial con estos personajes”, “El Tino debería tener un canal de Kick”, “Después del Tino y El Cacique no hay otro personaje mejor en Colombia”, fueron algunas de las reacciones.

El Tino protagonizó video de Navidad de Ryan Castro

Ryan Castro, -el cantante del ghetto, ‘la verdadera gonorr*$ de las voces’, el ‘awoo’, el ‘zaga-zau’, el ‘qué chimba SOG’- uno de los artistas urbanos más influyentes de Colombia, sigue ampliando su impacto musical al explorar ritmos como el dancehall, la salsa y el merengue. Como ya es tradición, el cantante lanzará su tema navideño, pero este año lo hará por lo alto, acompañado por J Balvin, Esperanza Gómez y nada más y nada menos que Faustino ‘Tino’ Asprilla, una leyenda del fútbol colombiano cuya presencia le da un brillo especial al proyecto.

El creador de éxitos como Mujeriego, El Pichón y El Chucu Chucu quiere cerrar el 2025 por todo lo alto con Mi Fortuna, un lanzamiento que combina música, nostalgia y figuras icónicas. El video tendrá como protagonistas al Tino y a Esperanza Gómez, una dupla que ya tiene a los fanáticos revolucionados: el teaser superó las 600.000 vistas en Instagram en menos de una hora. La inclusión del Tino ,un símbolo del deporte y de la cultura popular, convierte este estreno en uno de los más esperados del Fin de Año.