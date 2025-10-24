Así han sido los ataques de Estados Unidos contra lanchas en el Caribe y el Pacífico

El Ejército de Estados Unidos confirmó que ha hundido nueve embarcaciones y causado la muerte de 37 personas en aguas del Caribe y del Pacífico, como parte de una nueva etapa en su guerra contra las drogas. Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, la administración de Donald Trump ha intensificado una ofensiva militar contra carteles latinoamericanos, a los que califica como organizaciones terroristas, y con quienes asegura mantener un “conflicto armado directo” que justifica sus operaciones en aguas internacionales.

Para leer: Human Rights Watch advierte que EE. UU. está cometiendo ejecuciones extrajudiciales en bombardeos a lanchas

El aumento de tensiones comenzó en agosto, con el despliegue de buques militares en el Caribe, apuntando principalmente a Venezuela, pero la ofensiva se ha extendido al Pacífico, involucrando también a Colombia. Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro como el de Gustavo Petro, ambos señalados por Trump de tener vínculos con el narcotráfico, han denunciado estos ataques como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. A su vez, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han advertido que las acciones de Estados Unidos violan el derecho internacional.

Cronología de los ataques contra lanchas y embarcaciones en el Caribe y Pacífico por parte de Estados Unidos

El 2 de septiembre, Estados Unidos anunció su primer ataque contra una lancha con once presuntos miembros del Tren de Aragua, asegurando que transportaban drogas hacia su territorio. Aunque se publicó un video del operativo, no se presentaron pruebas concretas del supuesto vínculo con el narcotráfico.

El 15 de septiembre, un segundo ataque dejó tres venezolanos muertos, mientras que el 19 de septiembre Trump informó sobre una tercera embarcación hundida, sin especificar su origen, aunque República Dominicana habría incautado parte de la carga.

El 3 de octubre, el secretario de Guerra Pete Hegseth confirmó un cuarto ataque con cuatro víctimas, seguido por otro el 14 de octubre, cerca de las costas venezolanas, donde murieron seis personas.

El 16 de octubre, un submarino fue destruido por el Ejército estadounidense: dos tripulantes murieron y dos sobrevivieron, ambos repatriados a Ecuador y Colombia sin proceso judicial.

El 19 de octubre, Estados Unidos reportó el séptimo ataque, esta vez contra una lancha supuestamente vinculada al ELN, dejando tres muertos. Luego, el 21 y 22 de octubre, se registraron dos nuevos bombardeos en el Pacífico colombiano, con cuatro víctimas en total.

Según Hegseth, estos ataques continuarán “día tras día”, mientras Trump advierte que podrían extenderse a operaciones terrestres, sin detallar en qué países.