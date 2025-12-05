Periodista de Win le hizo inesperada pregunta a Donald Trump en pleno sorteo del Mundial 2026: así reaccionó el presidente

Este 5 de diciembre de 2025, se llevó a cabo en el Kennedy Center de Washington D.C. el esperado Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que será organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá. Este sorteo marcó un hito al establecer el camino para las 48 selecciones participantes, que por primera vez en la historia se distribuyeron en doce grupos, de la A a la L.

La ceremonia, que contó con la presencia de figuras legendarias del fútbol y del espectáculo, definió duelos emocionantes y grupos equilibrados. En el caso de la Selección Colombia, quedó ubicada en el Grupo K junto a la poderosa Portugal de Cristiano Ronaldo y el debutante Uzbekistán, el cuarto equipo se definirá por el repechaje.

Este evento no solo puso fin a la expectativa de las naciones clasificadas, sino que dio inicio formal a la cuenta regresiva para el torneo más grande de la historia del fútbol. Varios medios colombianos estuvieron presentes para cubrir de cerca los actos programados por la FIFA, pero uno es especial llamó la atención por su acercamiento con el presidente Donald Trump.

Se trato del periodista y productor Alvaro Cordoba de WIN, quien asistió a la gala con una camiseta que tenía estampado un esmoquin, la cual era una camiseta cultural leonesa en la celebración 2014-2015 en homenaje de los 90 años del club español. Al igual porto unas zapatillas retro, por lo que cuando paso Donald Trump no dudo en preguntarle por su outfit.

“Mr Presidente, what do you think about my outfit”, le indicó, a lo que Trump respondió: “I like your outfit, where are you from?”, en cuando Cordoba respondió que que venía de Colombia, el presidente le reafirmó que le gustaba su atuendo. Sin embargo, lo que llamo la atención es la reacción de Trump al mencionar el país, debido a las recientes tensiones diplomáticas que vienen atravesando Estados Unidos y Colombia.

Las reacciones no tardaron, en la que aplaudieron el gesto del periodista: “¿Se está buscando que le quiten la visa? jajaja", “Ese man hace más por las relaciones internacionales que el mismo presidente”, “Le gusta el outfit no tu nacionalidad”, son algunos de los comentarios.

Sedes partidos Selección Colombia en Mundial 2026

Partido 1 de Colombia vs Uzbeksitán (17 de junio): Houston Stadium o Estadio Azteca Ciudad de México

Houston Stadium o Estadio Azteca Ciudad de México Partido 2 de Colombia vs PlayOff 1 (23 de junio): Houston Stadium o Estadio Guadalajara

Houston Stadium o Estadio Guadalajara Partido 3 de Colombia vs Portugal (27 de junio): Miami Stadium o Atlanta Stadium

Hay que tener claro que el calendario exacto, con horarios, se revelará este sábado 6 de diciembre, luego de que la FIFA haga una reunión para hacer los ajustes de acuerdo con las diversas zonas horarias.