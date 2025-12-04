“No me vaya a mandar a matar”: Uribe publica imagen del mensaje que le envía Paloma Valencia a Iván Cepeda

El expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó un fuerte mensaje que le envió la precandidata Paloma Valencia al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en el que le pide que no la vaya a mandar a matar. La publicación fue hecha este miércoles, 3 de diciembre, en donde aparece la frase y a imagen del candidato de la izquierda.

En horas de la noche el expresidente hizo la publicación a través de su cuenta de X, en donde tiene más de 5 millones de seguidores.

Uribe publicó imagen en donde Paloma Valencia le puede al Iván Cepeda que no la mande a matar

La imagen de la publicación dice: “Senador Cepeda, no me vaya a mandar a matar”, Paloma Valencia". Y está acompañada por la foto del hoy candidato presidencial de la izquierda, en medio del fuerte debate que se desató en el Congreso de la República.

El expresidente no hizo ningún comentario adicional, solo hizo la publicación, lo que desató una ola de comentarios por parte de los usuarios de internet.

Algunos de los comentarios que se leen son: "Pienso que @ivancepedacast podría ser la persona viva que ha abrazado a más criminales en el planeta“, ”Como lo que le paso a los testigos que testificaban en su contra“, ”Ella tiene todo el derecho a decirlo! La tienen amenazada los amigos del candidato“, ”Se debe proteger la vida de @PalomaValenciaL ¿Pero como? Hoy el Estado está infiltrado por los terroristas y todos los criminales parecen tener como punto de encuentro el Senador Cepeda", “Los socios de Cepeda mataron a Miguel Uribe, que no hagan lo mismo con nuestra candidata @PalomaValenciaL“ y ”Presidente Uribe, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín no es mejor tenerlas en el Congreso?“.