Cancele cualquier plan y prográmese de una vez: ¿Cuándo se jugará la final del Mundial 2026?

Las selecciones de 48 países a nivel mundial sueñan con levantar la preciada Copa del Mundo, pero solamente una se quedará con la gloria eterna. Dos de esos equipos llegarán hasta el partido definitivo y ya se conoce cuándo se disputará este juego.

Fecha de la final del Mundial:

Este sábado 6 de diciembre se revelaron las fechas en que se disputarán los partidos, desde la fase de grupos hasta la final, cuando se conocerá al campeón de esta justa orbital.

De esta manera, la Copa del Mundo iniciará el jueves 11 de junio de 2026 y finalizará el domingo 19 de julio del mismo año.

La final del Mundial se jugará el domingo 19 de julio a partir de las 2:00 de la tarde (hora colombiana) y será en el Estadio Nueva Jersey de Nueva York.

Adicionalmente, se confirmó que en este partido definitivo habrá un show al estilo del Superbowl en el entretiempo del partido y en los próximos meses se conocerá al artista que llevará a cabo este espectáculo.

Calendario de la Selección Colombia en el Mundial:

Este sábado 6 de diciembre, la Selección Colombia conoció dónde jugará sus primeros tres partidos en el Mundial 2026:

Fecha 1:

Uzbekistán vs Selección Colombia

Día: miércoles 17 de junio de 2026

Hora: 9:00 p.m.

Ciudad: Ciudad de México.

Estadio: Azteca.

Fecha 2:

Selección Colombia vs ganador del repechaje (Jamaica / República de Congo / Nueva Caledonia)

Día: martes 23 de junio de 2026.

Hora: 9:00 p.m.

Ciudad: Guadalajara.

Estadio: Akron.

Fecha 3:

Selección Colombia vs. Portugal

Día: sábado 27 de junio de 2026

Hora: 6:30 p.m.

Ciudad: Miami.

Estadio: Hard Rock.