Aseguran que Lionel Messi vendrá a jugar a Colombia para “El partido de la historia”

Lionel Messi está enfocado en conquistar su segunda Copa del Mundo de manera consecutiva con la Selección Argentina, pero parece que antes vendrá a Colombia para disputar “el partido de la historia”, donde estará rodeado de grandes estrellas del fútbol mundial.

Le puede interesar: Cancele cualquier plan y prográmese de una vez: ¿Cuándo se jugará la final del Mundial 2026?

Según informó El Colombiano, en enero se llevará a cabo “el partido de la historia” en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, con Lionel Messi como invitado especial, específicamente será Atlético Nacional vs Inter Miami.

También dieron algunos detalles sobre el evento, que se anunciaría el próximo martes 9 de diciembre en una rueda de prensa a las 10:00 de la mañana en el estadio mencionado, con presencia de René Higuita y Francisco Maturana, ídolos del club ‘Verdolaga’.

Vale la pena resaltar que no solamente Lionel Messi será invitado de lujo, pues también visitarán nuestro país futbolistas de la talla de Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rodrigo de Paul, entre otros.

Por supuesto, será una gran oportunidad para preparar el inicio de una nueva temporada, pero también, acercar a los hinchas de Atlético Nacional nuevamente al estadio.

A continuación le presentamos el video que haría oficial este partido entre Atlético Nacional vs Inter Miami: