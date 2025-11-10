Lionel Messi volvió a Barcelona, se metió al estadio e ilusionó a los hinchas: “Ojalá algún día pueda volver”

“Uno siempre vuelve a donde fue feliz”, señala un adagio popular que no podría ser más perfecto para esta ocasión: Lionel Messi volvió al Camp Nou de Barcelona y dejó claro que le gustaría volver a ser futbolista del cuadro ‘Culé’.

Resulta que Messi fue convocado a la Selección Argentina para enfrentar a Angola como partido de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026.

Pese a que este juego se disputará en Luanda, Lionel Messi decidió hacer una parada antes para visitar el lugar que durante mucho tiempo fue su hogar, Barcelona.

El máximo goleador histórico del Barcelona dejó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales luego de la visita, donde dio a entender que antes de retirarse le gustaría volver a jugar en el equipo profesional:

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, fue el mensaje de Messi en su cuenta de Instagram, que además, dejó fijado en la parte superior de su perfil.

Según indicó la prensa española, Messi se acercó al estadio sin la necesidad de avisarle a nadie, pero el portero, al reconocerlo, lo dejó entrar sin ningún problema.