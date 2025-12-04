¿Recibirán Nequi? Periodista filtró el dinero que debe ‘sacar del bosillo’ para comprar al Real Cartagena

Para nadie es un secreto que Real Cartagena, a pesar de ser uno de los equipos históricos del fútbol colombiano, hace mucho tiempo ha perdido valor por su ausencia en la primera división del fútbol colombiano desde 2012.

Curiosamente, un periodista reveló que el presidente del club ‘Heroico’. le dijo que consideraría la opción de venderlo, siempre y cuando, les paguen 23 millones de dólares.

A través de sus redes sociales, Rafa Guerra, periodista de RCN Radio en Cartagena, comentó que se reunió con Renato Damiani, el presidente del Real Cartagena, donde le contó detalles inéditos del club.

En primer lugar, aseguró que contaría parte de la conversación, a pesar de no estar autorizado a hacerlo, porque le parece una información muy importante y valiosa.

Según reveló el comunicador, Real Cartagena pudo ser vendido hace aproximadamente un año al grupo Tylis-Porter. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo, así que los inversionistas hicieron negocio con La Equidad, que se convertirá en Internacional de Bogotá:

“No estoy autorizado para decirlo, pero es noticia: Hablábamos sobre La Equidad, quienes compraron La Equidad y nos decía Renato Damiani que el primer equipo en Colombia que tocaron fue Real Cartagena. Por diversas circunstancias no se dio la compra del equipo heroico”.

Aunque Guerra no señaló que el inconveniente en el negocio con el grupo inversor británico estuviera relacionado con desacuerdos económicos, mencionó que el presidente le reveló la cifra de compra del Real Cartagena: Mínimo 23 millones de dólares:

“Me dijo que Real Cartagena, mínimo, tiene un costo de 23 millones de dólares, es decir, quien hoy llegue y consulte por Real Cartagena, mínimo, tiene que poner en la mesa 23 millones de dólares. Ahí le dejo el dato”.

Real Cartagena se quedó sin apoyo de La Alcaldía:

El Alcalde Dumek Turbay se pronunció tras la eliminación de Real Cartagena en los cuadrangulares del Torneo BetPlay 2025-2, cuando se quedaron nuevamente sin la posibilidad de ascender a la primera división.

Turbay señaló que durante mucho tiempo hizo todo lo posible por ayudar en contrataciones que pudieran devolver al equipo a la ‘A’, pero nada fue posible, y en lugar de recibir cariño de las personas, muchos lo atacaron como si fuera su culpa.

Por esta razón, Dumek Turbay le quitó el respaldo de la Alcaldía al Real Cartagena:

“Nunca tuvimos las afugias que otros clubes padecen en la actualidad, por ejemplo. Ahora, si tuviera la clave para ascender al equipo, créanme que no dudaría en usarla, porque quiero ver al Real en la A y en competencias internacionales.Pero hasta allá el gober Yamil y yo no llegamos, nosotros no jugamos. Hicimos lo que nos correspondía con honestidad, generosidad y corazón de hincha. A nosotros también nos embarga la frustración. Por eso y más, hemos decidido retirar nuestro respaldo institucional al Real Cartagena F.C. Las directivas del Club sabrán qué decisiones adoptar frente al futuro del equipo. Tema cerrado”.

