La Alcaldía retiró el respaldo al Real Cartagena porque otra vez no pudieron ascender

Real Cartagena perdió 0-1 a manos de Patriotas en la quinta fecha de los cuadrangulares y quedó sin posibilidades de ascender a la primera división del fútbol colombiano.

Por tal razón, el Alcalde Dumek Turbay anunció que retirará el apoyo gubernamental ante el nuevo fracaso.

Dumek Turbay dejó claro que ha hecho hasta lo imposible por ayudar a que Real Cartagena regrese a la máxima categoría, pero como nada ha funcionado, decidió dar un paso al costado.

A continuación le presentamos el comunicado;

“Soy más hincha del Real Cartagena que cualquiera. En 2005 como Gerente General lo llevé a ser subcampeón del Fútbol profesional colombiano, estuvimos a poco de ser campeones, nos topamos a un gran Cali. Fue una campaña extraordinaria. Cuando el equipo descendió, siempre soñé con ayudar a ascenderlo y hacerlo campeón, no importa en el escenario donde yo estuviera. Y así lo he venido haciendo, primero como dirigente deportivo, después como Gobernador de Bolívar y ahora como alcalde de Cartagena. El Real es una empresa que se rige por el derecho privado. Tiene unos dueños, unas directivas. Siendo candidato a la alcaldía en 2023, puse una sola condición para apoyarlo, que esas directivas estuvieran dispuestas a conformar un proyecto deportivo serio y con vocación de ascenso y gloria. Nada de conformismos amañados. La respuesta fue positiva. Al sueño se pegó el gobernador Yamil Arana, hincha también y coequipero de este empeño que iba más allá de lo deportivo, pues entendemos que el fútbol es un gran vehículo de cohesión social, restaurador de orgullo y confianza ciudadana, y dinamizador de nuestra economía popular. Haciendo un análisis en frío tras la derrota y la eliminación, no entiende uno por qué tanto ‘hate’ y ataque por parte de un sector de la afición, cuando lo que hicimos -que no es nuestra obligación- fue crear las mejores condiciones posibles, deportivas, logísticas y de infraestructura, para que el equipo pudiera lograr el objetivo. Teo, Marrugo, Chino, Salcedo, Montero, Chócolo, De La Rosa, Cardetti, Viera, Craviotto, Santi Gómez (pedido por la afición). Hicimos ingentes gestiones para que llegaran grandes jugadores y los patrocinios necesarios para que el club tuviera unas finanzas sanas que le permitieran a todo el cuerpo técnico y de jugadores, competir con tranquilidad. Nunca tuvimos las afugias que otros clubes padecen en la actualidad, por ejemplo. Ahora, si tuviera la clave para ascender al equipo, créanme que no dudaría en usarla, porque quiero ver al Real en la A y en competencias internacionales. Pero hasta allá el gober Yamil y yo no llegamos, nosotros no jugamos. Hicimos lo que nos correspondía con honestidad, generosidad y corazón de hincha. A nosotros también nos embarga la frustración. Por eso y más, hemos decidido retirar nuestro respaldo institucional al Real Cartagena F.C. Las directivas del Club sabrán qué decisiones adoptar frente al futuro del equipo. Tema cerrado”.