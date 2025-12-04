La venganza de Lucas González y los jugadores del Tolima a Leonel Álvarez tras clasificar a la final:

Fotos tomadas de las cuentas de X: @ABucaramanga - @cdtolima - captura de pantalla de redes sociales

Deportes Tolima visitó el Estadio Américo Montanini para enfrentarse a Atlético Bucaramanga en la quinta fecha de los cuadrangulares necesitando un solo empate para clasificar a la final.

En efecto, el ‘Pijao’ igualó sin goles con el ‘Leopardo’ y con una fecha de antelación, aseguró su presencia en los partidos definitivos por el título de la Liga BetPlay 2025-2.

Por supuesto, Tolima celebró su clasificación a la final, pero no se olvidaron de Leonel Álvarez, contra quien tomaron ‘venganza’.

¿Qué pasó con Leonel Álvarez y Deportes Tolima?

Resulta que en el partido de la segunda fecha que enfrentó a Tolima y Bucaramanga en el Estadio Manuel Murillo Toro, Leonel Álvarez salió contento con el empate que habían conseguido y aseguró que no le importaba si el ‘Vinotinto y Oro’ había tenido mayor posesión de balón, porque al fin y al cabo, lo más importante, que es hacer goles, no lo hicieron:

“Es cierto que tuvieron más el balón, pero eso no me indica nada, que se lo lleven para la casa si quieren”, aseguró entonces Leonel Álvarez.

Tal parece que las declaraciones del técnico del Bucaramanga no cayeron bien en Tolima, equipo que esperó el momento perfecto para desquitarse.

Lucas González y sus jugadores del Tolima se vengaron de Leonel Álvarez:

Tan pronto finalizó el compromiso y Tolima selló su clasificación a la final, varios de los jugadores buscaron los balones del compromiso para llevárselos al camerino, tal como había indicado Leonel Álvarez.

Incluso, se puede ver que Lucas González se lleva una tula llena de balones, minutos después de la rueda de prensa, donde aseguró que Bucaramanga seguramente tuvo más posesión que Tolima, pero al fin y al cabo, lo más importante es que Tolima clasificó a la final y Bucaramanga quedó eliminado:

“Yo entiendo que él es un entrenador con muchísima experiencia y hace el comentario defendiendo a su equipo. No he mirado estadísticas, pero asumiría que ellos tuvieron el balón más que nosotros, pero nosotros estamos en la final”.