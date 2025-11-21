Hinchas del Real Cartagena se volvieron a portar mal en el estadio tras la eliminación de su equipo

El Real Cartagena acaba de sufrir otro traspié bastante doloroso para sus hinchas, luego de perder el juego ante Patriotas en el estadio Jaime Morón, donde, a pesar de haber intentado de llegar a la última fecha de cuadrangulares vivos, terminaron a 4 puntos del líder y sin ninguna chance, relegados a estar durante el 2026 en segunda división nuevamente y con uno de los ambientes más hostiles del FPC por cuenta de su fanaticada.

Y es que en los últimos juegos en condición de local, el club ha sufrido invasiones de los hinchas, afectaciones en el recinto y un sinfín de cánticos en contra de los dirigentes, como métodos de protesta por la dirigencia actual que no ha logrado cumplir los objetivos y conseguir el anhelado ascenso. Eso sí, en la noche del 20 de noviembre, tras terminar el encuentro, hubo algunos violentos que se tomaron las gradas para hacer de las suyas nuevamente y agredir a algunas personas que salían del encuentro.

En redes sociales se han viralizado videos en los que se ve a algunos sujetos lanzando cosas e insultando a una parte de las personas que conforman la dirigencia del club. Asimismo, la lluvia de insultos que caen desde la tribuna y el intento de las autoridades por retomar el control sin éxito alguno. Se espera que el club se pronuncie oficialmente en las próximas horas dando explicaciones a su afición sobre este nuevo fracaso y lo que se viene para el 2026, donde arrancan con el cuchillo entre los dientes.