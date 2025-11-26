“De lo mejor que yo he visto de fútbol reciente en Colombia”, Lucas González sacó pecho del Tolima

Deportes Tolima derrotó 2-1 a Santa Fe en condición de visitante y ‘picó en punta’ del cuadrangular B con siete puntos (más la ventaja deportiva).

Lucas González, en rueda de prensa, ‘sacó pecho’ por el rendimiento del ‘Vinotinto y Oro’, asegurando que es de lo mejor que ha visto en los últimos años en el fútbol colombiano.

Para nadie es un secreto que Deportes Tolima fue inmensamente superior a Santa Fe en la primera parte del compromiso y así lo reflejaron con los dos goles de ventaja que consiguieron.

No obstante, en los minutos finales del primer tiempo, el equipo sufrió la expulsión de Cristian Arrieta, quien obligó a Lucas González a replantear el compromiso y apostar por defender el marcador.

Santa Fe reaccionó antes de que finalizara la primera mitad con una anotación de Christian Mafla, pero en el segundo tiempo no pudieron encontrar los caminos hacia el gol.

De esta manera, Tolima se quedó con los tres puntos y con el orgullo de su técnico, Lucas González, quien aseguró que es lo mejor que ha visto de fútbol en los últimos años en nuestro país:

“La primera parte que hacen ellos es de lo mejor que yo he visto, reciente en Colombia; seguramente son los mejores 45 minutos que yo he sentido, que ha jugado un equipo que yo he dirigido enfrentándose al actual campeón. Estoy muy orgulloso de ellos y es mérito de ellos, de lo que han logrado hacer”.

De igual manera, González demostró que se siente muy ilusionado con poder ganar el grupo y llegar hasta la final:

“Si teníamos la ilusión intacta de llegar a la final antes de este partido, creo que ahora vamos progresivamente en ese camino, no solamente en los puntos, porque estar en la fecha 3 con 7 puntos y punto invisible, creo que es muy positivo”.