Bucaramanga hizo delicada denuncia previo al partido vs Tolima: “Personas inescrupulosas”

Atlético Bucaramanga es el único equipo que podría quitarle el cupo a la final a Deportes Tolima del cuadrangular B, y, justamente, se enfrentarán en la quinta fecha.

Sin embargo, previo al partido decisivo, hicieron un delicado señalamiento por cuenta de personas inescrupulosas.

Resulta que el ‘Leopardo’ emitió un comunicado en redes sociales, denunciando que hay personas inescrupulosas que se han hecho pasar por el presidente Óscar Álvarez, para ofrecer supuestos cargos dentro del equipo, pero solicitando dinero a cambio.

El club dejó claro que ningún integrante de Atlético Bucaramanga, ni siquiera el presidente, están autorizados para pedir dinero como requisito para hacer parte del equipo.

De igual manera, pidieron que las personas que hayan recibido cualquier tipo de mensaje relacionado por cuenta de este club, reporten con las autoridades competentes para dar con el paradero de estas personas.

A continuación le presentamos el comunicado que emitió hoy Atlético Bucaramanga:

“El Club Atlético Bucaramanga informa a la opinión pública, a nuestros aficionados y a la comunidad en general que personas inescrupulosas están utilizando, de manera fraudulenta, el nombre del presidente Óscar Álvarez para contactar a terceros, ofreciendo supuestos cargos en el club y solicitando la compra de prendas o el envío de dinero. Alertamos que ningún directivo, funcionario o representante del Atlético Bucaramanga está autorizado para solicitar pagos, compras, transferencias económicas como requisito para acceder a un proceso laboral. Invitamos a quienes reciban este tipo de mensajes, llamadas o correos a ignorarlos de inmediato, abstenerse de realizar cualquier envío de dinero y reportar la situación a las autoridades competentes. El Club Atlético Bucaramanga reitera su compromiso con la transparencia y recuerda que toda oferta laboral oficial será difundida exclusivamente por los canales institucionales del club”.