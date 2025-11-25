Enrique Camacho, presidente de Millonarios, confirmó diálogos con James Rodríguez

Foto tomada de la cuenta de X: @MillosFCoficial y @FCFSeleccionCol

La salida de James Rodríguez del León de México llevó a que muchos rumores lo vincularan con diferentes equipos. Uno muy particular fue el que adelantó Melquisedec Torres, periodista de Caracol Radio, quien aseguró que Millonarios estaba en conversaciones con James.

De esta manera, el presidente Enrique Camacho rompió el silencio sobre el interés en el capitán de la Selección Colombia, pero dejó claro que no llegará.

Millonarios ofreció una rueda de prensa para presentar a su nuevo director deportivo, Ariel Michaloutsos, quien reemplazará al ‘Gato’ Pérez de cara al proyecto deportivo del próximo año.

Sin embargo, los medios de comunicación no perdieron la oportunidad de preguntarle al presidente de Millonarios si era verdad que estaban interesados en contratar a James Rodríguez.

Camacho no ocultó que sí sostuvieron conversaciones con James, pero dio a entender que, al menos por ahora, no quiere regresar al fútbol colombiano, así que no descarta completamente la idea de buscarlo nuevamente en un futuro:

“Nosotros tuvimos una serie de contactos buscando a James, definitivamente esos contactos no avanzaron. James es un jugador extraordinario y tiene una serie de alternativas por explorar. Seguiremos teniéndolo siempre en el radar”.