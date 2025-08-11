Andrés Mosquera Marmolejo estuvo a punto de marcharse de Santa Fe, pero Eduardo Méndez lo impidió

Uno de los jugadores más importantes en los últimos años de Independiente Santa Fe es Andrés Mosquera Marmolejo, el guardameta que fue fundamental en la consecución de la décima estrella.

Tan importante fue Mosquera Marmolejo, que recibió ofertas del extranjero, pero Eduardo Méndez, presidente de la institución, no lo dejó salir del equipo.

El arquero de 33 años concedió una entrevista con ‘UnBreak’, donde tocó temas relacionados con su carrera profesional, pero también de su vida personal.

Una de las preguntas que recibió fue el sueño que tiene pendiente. Él fue sincero al decir que sueña con salir al fútbol del extranjero, y también le gustaría jugar un Mundial con la Selección Colombia:

“Tengo el sueño de jugar en otro país, vivir la experiencia de jugar en otra liga. Me gustan mucho las ligas brasileñas y argentina. Hace poco estuve a la decisión del presidente que dijera que sí, pero él dijo que no. Lo habló en muchas partes, yo lo molestaba, pero él dijo que el equipo que me quería tenía que pagar más que lo que le pagaron al Junior por (Santiago) Mele.

Poder estar en un Mundial también, uno sueña con eso todavía, ¿quién no lo sueña? Son las cosas que uno se acuesta, medita y dice ‘ojalá’“.

¿Cómo vivió Andrés Mosquera Marmolejo el título con Santa Fe?

El portero del ‘León’ confesó que encontró mucha paz con el título que consiguieron en el primer semestre de 2025, pues ya había perdido cuatro finales y finalmente alcanzó el objetivo que venía persiguiendo:

“Las palabras no pueden describir lo que sentí cuando el árbitro pitó. Incluso cuando Hugo hace el 2-1, yo miro el reloj y pienso en todo lo que falta, yo quería que se acabara ya. Cuando soltamos ese peso que arrastramos mucho tiempo, sabíamos que las cosas se acomodaban perfectamente.

Cada final me fortalecía para volverlo a intentar y haberlo conseguido no fue para demostrarle nada a nadie, porque la gente sabe quién soy y lo que puedo aportar, era soltar algo con lo que venía luchando y persiguiendo que no se daba. Para mí fue un bálsamo y más en el lugar donde se dio".