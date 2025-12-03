Hinchas del Cúcuta no contuvieron la alegría del ascenso y hasta invadieron la cancha del General Santander

Uno de los equipos más tradicionales de nuestro país es el Cúcuta Deportivo, que, desde hace varios años, estaba disputando los torneos de la Segunda División colombiana en medio de un eterno suspenso para sus hinchas, jugadores, directivos y cuerpos técnicos que pasaron por allí hasta este martes 2 de diciembre, cuando se confirmó su retorno a la máxima categoría donde esperan poder quedarse siempre compitiendo por alcanzar nuevamente la gloria.

Ante semejante gesta en uno de los partidos más emocionantes del año en nuestro país, la emoción en el estadio General Santander se desbordó a tal punto que los hinchas motilones invadieron la cancha de forma apoteósica que obligó a la voz del estadio a ordenar de inmediato el desalojo del campo para poder llevar a cabo la premiación, misma que se vio retrasada ante los cientos de aficionados que abrazaban a cada uno de los futbolistas.

La escena le ha dado la vuelta a las redes sociales ante la emoción que se vio en los fanáticos que estaban locos por ver al equipo en primera y que después de un buen sufrimiento, lograron retornar con todo lo que esto representa, y es volver a tener a los mejores elencos del país en la ciudad jugando durante el 2026, además de volver a disputar uno de los clásicos más importantes de nuestro país, ante Atlético Bucaramanga.

Además de esto, se espera que haya una inversión importante para conformar un plantel competitivo para primera división y que se compenetre con los jugadores que ya hay dentro de la plantilla y que, en su mayoría, son bastante experimentados y recorridos.