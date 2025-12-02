No fue el de Rodallega: Eduardo Luis confesó cuál fue el gol que más le dolió relatar

Eduardo Luis López se ha posicionado como uno de los mejores narradores de nuestro país con su particular manera de relatarle a los diferentes equipos del fútbol colombiano, así como también para la Selección Colombia en el Canal RCN.

El ‘Toxirrelator’, quien es hincha confeso de Independiente Medellín, confesó cuál fue el gol que más le dolió narrar, aunque no fue el de Hugo Rodallega en junio de este año.

La más reciente final del fútbol colombiano le dio la vuelta al mundo gracias a la anotación de Hugo Rodallega que representó la décima estrella de Santa Fe, debido a que el capitán del ‘León’ estaba lesionado, e incluso cojeando, logró hacer un gol histórico que estuvo acompañado de una narración de Eduardo Luis muy profesional.

Y aunque este gol representó que Medellín perdiera una final, en condición de local, sin poder cortar la racha negativa de diez años sin coronarse campeón del fútbol colombiano, Eduardo Luis no eligió este partido como el más triste que le ha tocado relatar.

Eso sí, el ‘Toxirrelator’ recordó otra final reciente que perdió Independiente Medellín, fue en 2023, cuando estuvieron a solo unos instantes de la gloria, pero terminaron perdiendo ante Junior.

Por si no lo recuerda, Junior ganó la final de ida en el Metropolitano de Barranquilla 3-2 y tres días más tarde, se volvieron a medir en el Atanasio Girardot.

En ese partido de vuelta, Medellín iba ganando 2-0 hasta el minuto 90, pero Vladimir Hernández hizo una inesperada anotación que a Eduardo Luis le dolió mucho relatar.

Después de este gol, que forzó llevar la serie a los penales, Medellín terminó quedando en el segundo lugar mientras Junior de Barranquilla se consagraba campeón del fútbol colombiano.