Cuidando que no hubiera robo (?) Policía celebró el gol del Junior a la par del equipo

Junior de Barranquilla está a punto de llegar a la final del fútbol colombiano gracias a la agónica victoria que consiguió sobre Atlético Nacional en los últimos minutos del compromiso tras la anotación de Steven ‘Titi’ Rodríguez.

El delantero del ‘Tiburón’ mandó a guardar el balón en la portería, pero la celebración se hizo esperar porque el árbitro tuvo que revisar la jugada en el VAR.

Todo el estadio, incluyendo a miembros de la Policía, estuvieron revisando la posición del ‘Titi’ para posteriormente celebrar.

Una imagen muy particular se presentó en el Metropolitano de Barranquilla, pues mientras el árbitro revisaba la acción del gol en el VAR, en otro punto del estadio se reunieron varias personas, incluyendo a Guillermo Paiva y varios trabajadores del Junior, así como integrantes de Win Sports y hasta miembros de la Policía.

Lo curioso es que, sin importar su rol, todos celebraron que el árbitro convalidara la anotación del Titi Rodríguez y a una sola voz gritaron el gol.

A continuación le presentamos la curiosa imagen:

Junior está muy cerca de llegar a la final del fútbol colombiano:

Los tres puntos que obtuvo el equipo barranquillero les permitió llegar a ocho puntos y mantenerse en la primera posición del cuadrangular A tras cuatro fechas.

Atlético Nacional quedó relegado con cinco puntos, mientras que América y Medellín todavía no han disputado su cuarto partido, pero no podrían alcanzar al ‘Tiburón’.

De esta manera, Junior tendrá que ventaja de cara a los últimos dos partidos. En primer lugar, se tendrán que enfrentar al América de Cali en Barranquilla, mientras que cerrarán el cuadrangular frente a Independiente Medellín en el Estadio Atanasio Girardot.