“Nuestro fútbol es así”, Futbolista de Medellín se quejó del FPC ante el deficiente rendimiento en cuadrangulares

Independiente Medellín comandó la fase del ‘todos contra todos’ de manera imperial: Terminó en la primera posición con 40 puntos y 46 goles anotados, hecho que los postulaba como máximos candidatos al título.

Sin embargo, se desinflaron en los cuadrangulares, al menos en los primeros tres partidos, donde solamente han sumado un punto.

Daniel Londoño habló tras la derrota a manos de América de Cali y se quejó por el formato del fútbol colombiano.

El resultado decepcionó a los hinchas del Medellín, así como también a los jugadores. Por ejemplo, el polaco Francisco Fydriszewski aseguró que América quemó mucho tiempo y el árbitro así se los permitió.

Otro futbolista que salió molesto fue Daniel Londoño, quien demostró su inconformidad por el mal momento que atraviesa el equipo ‘poderoso’, pero especialmente, por el tipo de campeonato del fútbol colombiano.

Según Londoño, los mejores equipos de nuestro país no suelen ser campeones, porque sin importar la campaña que hicieron a lo largo de todo el semestre, en los seis partidos decisivos del cuadrangular pueden desinflarse y quedarse sin el título:

“Es simple y sencillo. Nuestro fútbol es así. Es una de las razones por las cuales no siempre vamos a los torneos internacionales con los mejores equipos del año. Muchas veces el campeón no es el equipo que mejor juega o mejor hace las cosas y eso convierte que cualquiera de los ocho equipos sea merecedor del título. No le quito esfuerzo a ninguno, pero creo que nuestro fútbol es así”.



