Kevin Viveros confesó que lleva en la mala a América de Cali por el trato que le dieron

Kevin Viveros, atacante colombiano de destacada campaña en el ascenso de Atlético Paranaense en el fútbol de Brasil, sorprendió a muchos al señalar que lleva “en la mala” a América de Cali por el trato que le dieron cuando jugó allí e incluso habló de que hace poco se cruzó con Tulio Gómez.

La confesión del nacido en Buenaventura hace 25 años se dio en una transmisión en vivo en donde le preguntaron por el cuadro Escarlata y él soltó: “La mala para América. Ellos saben que el día que hice el gol en el Pascual se lo celebré”.

Cuando le cuestionaron los motivos al respecto, señaló que “Pasaron muchas cosas, en donde me trataron como si fuera un jugador que estuviera apenas llegando a Divisiones Menores y yo ya había debutado. Pasaron muchas cosas y por eso en la mala. No voy a decir más”.

Vea acá: Algunos hinchas de Junior se metieron a la fuerza al Metro en el partido contra Nacional

Incluso, contó que “En estos días saliendo de un hotel me encontré a don Tulio. Voy saliendo de recepción y me lo encontré de frente. Él me saludó y hasta ahí, chao”.

Una relación poco amistosa fue la que dejó el atacante tras su paso por América de Cali en donde parece que no le dieron un muy buen trato, situación que ya es cosa del pasado mientras es figura en Brasil.

Además de América de Cali, Kevin Viveros ha jugado en Atlético (Cali), Leones, Carabobo (Venezuela), Sarajevo (Bosnia & Herzegovina), La Equidad, Atlético Nacional y Atlético Paranaense.