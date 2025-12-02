Exfutbolista campeón con Millonarios insultó a un hincha que lo trató de intrascendente en el equipo

Una inesperada pelea se presentó en redes sociales cuando Roberto ‘El Búfalo’ Ovelar insultó a un hincha que lo tildó de intrascendente a pesar de que fue campeón de la Superliga 2018 sobre Atlético Nacional, anotando un gol en la final.

Le puede interesar: Más de 210.000 millones de pesos tendrá que pagar cualquier equipo que quiera llevarse a Neyser Villarreal

Resulta que Ovelar cumplió 40 años el pasado lunes 1 de diciembre, entonces la página de X, ‘Mundo Millos’ le deseó un feliz cumpleaños, recordando con cariño su paso de 2018 a 2019, tiempo en que anotó en once oportunidades (dos de ellos en la final de la Superliga vs Atlético Nacional):

“Delantero paraguayo. Pasó por Millonarios entre 2018 y 2019, marcó 11 goles y fue campeón con el Embajador de la Superliga 2018 marcando los dos goles de la vuelta vs Nacional. Felicitamos a Roberto Ovelar hoy en su cumpleaños 40″.

Muchos comentarios surgieron al respecto, algunos felicitando al exfutbolista paraguayo, mientras que otros, aseguraron que ‘El Búfalo’ no fue importante en Millonarios

“Qué tipo tan intrascendente“, comentó un hincha, seguramente sin esperar que Ovelar respondiera.

Roberto Ovelar no dudó en contestarle al aficionado y recordarle que, así lo tilde como intrascendente, sus dos goles contra Atlético Nacional le permitieron celebrar a ese hincha un título muy especial, contra un rival acérrimo:

“Intrascendente, pero que te hizo gozar un momento que no te vas a olvidar nunca malparido”.