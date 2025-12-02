Más de 210.000 millones de pesos tendrá que pagar cualquier equipo que quiera llevarse a Neyser Villarreal

Neyser Villarreal ya llegó a Cruzeiro de Brasil, equipo que lo anunció ‘con bombos y platillos’, que además, demostró toda la fe que tienen en el colombiano para un futuro, razón por la cual, le pusieron una cláusula de rescisión bastante alta.

Neyser Villarreal demostró en el Mundial Sub-20 que tiene grandes condiciones para convertirse en un delantero de época, por eso, Cruzeiro le apostó a su fichaje pese a que el jugador tuvo un terrible comportamiento con Millonarios.

“¡BIENVENIDO, 𝗡𝗘́𝗜𝗦𝗘𝗥 𝗩𝗜𝗟𝗟𝗔𝗥𝗥𝗘𝗔𝗟! El joven delantero colombiano, que estaba en Millonarios-COL, comienza oficialmente su trayectoria en el Cruzeiro. ¡El contrato con el club celeste es válido por cinco años! ¡Deja tu mensaje de bienvenida para Néiser, Nación Azul!“, fue el mensaje de Cruzeiro para darle la bienvenida al delantero colombiano.

El contrato de Neyser está estipulado por las próximas cinco temporadas, es decir, hasta el 2030. Sin embargo, Cruzeiro sabe que posiblemente al colombiano lo buscarán de otros equipos, por eso prefirieron ‘curarse en salud’ y poner una cláusula de 56 millones de dólares conforme a la información de Globo.

Hablando en términos de pesos colombianos, el equipo que pretenda llevarse a Neyser Villarreal antes del 2030, tendrá que pagar aproximadamente 210.000 millones de pesos.

“La cláusula de rescisión del contrato de Néiser Villarreal con Cruzeiro es de 56 millones de dólares, unos $ 210.000 millones de pesos, reveló Globo.El contrato del colombiano se firmó hasta el 2030″, escribió César Augusto Londoño.

Las primeras palabras de Neyser Villarreal tras llegar a Brasil:

Tan pronto Neyser se bajó del avión, lo abordaron para preguntarle por su fichaje con Cruzeiro y él aprovechó para dejar claro que buscará hacer las cosas diferente a como salieron en Millonarios, pues tratará de hacerlo de la mejor manera:

“A los hinchas que estén tranquilos, voy a tratar de hacer las cosas bien”.