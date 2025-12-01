Deportes

Juan Pablo Vargas ‘haría maletas’ muy lejos de Colombia, pero Millonarios recibiría dinero

El defensor costarricense se marcharía del club ‘Embajador’ luego de cinco años dejando dinero para el equipo donde supo ganar tres títulos

Por Daniel Barbosa

Todo parece indicar que Juan Pablo Vargas saldrá de Millonarios luego de cinco años en el club y su destino estaría lejos de Colombia, específicamente en México.

Juan Pablo Vargas llegó a ser considerado uno de los mejores defensores centrales del fútbol colombiano y eso le permitió ser titular con Alberto Gamero en los tres títulos que consiguieron (una Liga, una Copa y una Superliga).

Sin embargo, recientemente no ha podido demostrar el mismo nivel, e incluso, perdió el puesto en el equipo titular, razón por la cual, muchos consideraron que Vargas ya había cumplido su ciclo.

De esta manera, Millonarios no se negó a la posibilidad de vender a Juan Pablo Vargas en caso de que llegara una oferta interesante y tal parece que desde el fútbol mexicano cumplieron con esas expectativas.

Según indicó el periodista César Luis Merlo, Juan Pablo Vargas es nuevo futbolista de Puebla, del fútbol mexicano: “El defensor Juan Pablo Vargas es nuevo refuerzo de Puebla. Millonarios cobra una compensación para rescindir. A fines de esta semana, llega a México para reportar con la Franja”.

