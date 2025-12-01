Juan Pablo Vargas ‘haría maletas’ muy lejos de Colombia, pero Millonarios recibiría dinero

Todo parece indicar que Juan Pablo Vargas saldrá de Millonarios luego de cinco años en el club y su destino estaría lejos de Colombia, específicamente en México.

Juan Pablo Vargas llegó a ser considerado uno de los mejores defensores centrales del fútbol colombiano y eso le permitió ser titular con Alberto Gamero en los tres títulos que consiguieron (una Liga, una Copa y una Superliga).

Sin embargo, recientemente no ha podido demostrar el mismo nivel, e incluso, perdió el puesto en el equipo titular, razón por la cual, muchos consideraron que Vargas ya había cumplido su ciclo.

De esta manera, Millonarios no se negó a la posibilidad de vender a Juan Pablo Vargas en caso de que llegara una oferta interesante y tal parece que desde el fútbol mexicano cumplieron con esas expectativas.

Según indicó el periodista César Luis Merlo, Juan Pablo Vargas es nuevo futbolista de Puebla, del fútbol mexicano: “El defensor Juan Pablo Vargas es nuevo refuerzo de Puebla. Millonarios cobra una compensación para rescindir. A fines de esta semana, llega a México para reportar con la Franja”.

Millonarios recibiría una compensación económica para rescindir el contrato de Juan Pablo Vargas antes de lo planeado, aunque se desconoce cuánto sería la cifra: