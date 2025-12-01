Algunos hinchas de Junior se metieron a la fuerza al Metro en el partido contra Nacional

Lo que debía ser una tarde de fiesta para las familias y los amantes del fútbol terminó empañado por un nuevo episodio de desorden en el ingreso al estadio Metropolitano de Barranquilla.Durante la previa del partido entre Junior y Atlético Nacional, un grupo de desadaptados se voló los torniquetes para entrar a la fuerza, generando caos, pánico y hasta los encargados de la logística tuvieron que resguardarse.

La información fue revelada por el medio Zona Cero, que además difundió imágenes del momento exacto en el que varias personas, de manera coordinada, arrancaron a correr y derribaron los controles de acceso. Según el reporte, el hecho ocurrió cerca de las 4:00 p.m., cuando la fila avanzaba con normalidad y cientos de hinchas esperaban su turno para ingresar sin contratiempos.

Sin embargo, todo cambió cuando desde el fondo de la fila se escuchó un conteo “del 3 al 1”, seguido de un grito colectivo de “Junior manda, hijue…”. De inmediato, un grupo numeroso corrió hacia los torniquetes, los empujó y logró colarse violentamente al recinto. La escena obligó a los funcionarios encargados de la boletería a buscar refugio y retirarse para proteger su integridad.

La Policía Metropolitana reaccionó segundos después del estallido de la estampida. Aunque lograron detener a algunos de los implicados, varios más consiguieron pasar sin control, dejando en evidencia las fallas de comportamiento que siguen afectando los espectáculos deportivos en el país.

El desorden tomó por sorpresa a familias que habían asistido al encuentro con la intención de disfrutar un clásico del fútbol colombiano. Muchos padres corrieron con sus hijos en busca de un espacio seguro para evitar quedar en medio del caos, mientras que otros expresaron su preocupación por la falta de cultura futbolera en ciertos sectores de la hinchada.

Pese a estos incidentes, el partido se logró efectuar con normalidad y Junior se impuso 2-1 ante Atlético Nacional y ahora lidera su grupo en los cuadrangulares con 8 puntos y se convirtió en el principal candidato para ir por la final.