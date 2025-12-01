Jhon Durán, héroe y salvador de su equipo, tras anotar un gol clave en el último suspiro

De manera agónica, cuando todo parecía perdido, Jhon Jáder Durán puso a celebrar a los hinchas del Fenerbahce en el tiempo de reposición contra Galatasaray para seguir soñando con la cima del campeonato.

El colombiano ingresó desde el banco de suplentes, hizo lo que mejor sabe hacer y ayudó a que su equipo obtuviera un punto valioso.

La fecha 14 de la liga turca enfrentó al Fenerbahce vs Galatasaray, los dos equipos que están en las primeras posiciones, con Jhon Jáder Durán en el banco de suplentes.

El colombiano, quien venía de ser expulsado por la Europa League tras un infantil cabezazo en el rostro de un rival, ingresó en este partido desde el banco de suplentes al minuto 63 para cambiar la historia.

Resulta que Galatasaray comenzó ganando tras una anotación de Leroy Sané en el minuto 27 que parecía darle tres puntos de oro al equipo donde también milita Dávinson Sánchez para tomar una ventaja de cuatro unidades importante pensando en el título.

El árbitro del partido decidió añadir seis minutos, y cuando estaba por cumplirse el quinto, apareció un salvador disparo de cabeza de Jhon Jáder, quien mandó a guardar el balón en la portería y fue a celebrar junto a los hinchas.

Este empate puede significar mucho a largo plazo cuando la temporada esté finalizando y se defina quién será el campeón de Turquía, pues parece que los equipos que pelearán por ser campeones serán Galatasaray, Fenerbahce y Trabzonspor.

Con este resultado, Galatasaray permanece en la primera posición de la tabla con 33 puntos, uno más que Fenerbahce y dos más que Trabzonspor.

Por si no lo ha visto, a continuación le presentamos la anotación de Jhon Jáder Durán hoy: