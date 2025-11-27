Futbolista confesó su motivación por la ‘ayudita’ de Win Sports para llegar a la Selección Colombia

El sueño de todos los futbolistas es representar al combinado nacional de su país, y por supuesto, Kevin Viveros no es la excepción.

El delantero con pasado en Atlético Nacional y La Equidad, quien actualmente juega para Atlético Paranaense, se ilusionó con llegar a la Selección Colombia porque Win Sports está transmitiendo el fútbol brasileño.

Viveros concedió una entrevista para Win Sports y confesó que el buen nivel que ha demostrado en Brasil le permite ilusionarse con ser convocado a la Selección Colombia.

Además, ‘El Tren’, considera que gracias a la transmisión de Win Sports de los partidos del Brasileirao, ahora que consiguieron el ascenso a la primera división, será más fácil que puedan ver sus actuaciones y así ser convocado al combinado nacional.

“Jugar la A en Brasil va a ser motivante y ya que Win transmite los partidos va a ser muy bonito para aspirar a un llamadito a la selección Colombia”, señaló Kevin Viveros.

Desde el fútbol colombiano han buscado a Kevin Viveros:

El delantero de 25 años también confesó que ha despertado el interés de varios equipos del fútbol colombiano. Atlético Nacional quiere que regrese, pero también han preguntado otros equipos grandes de nuestro país:

“Tengo mi gente que me asesora. He visto que han salido mucha cosa, que Millonarios, Santa Fe, Junior vi por ahí, Nacional que quieren que vuelva”.

No obstante, Viveros bajó de la nube a cualquier hincha que se ilusione con su regreso, pues aseguró que en Atlético Paranaense, él es la figura y no hay ninguna posibilidad de que le permitan salir:

“Es complicado, hago parte de mi equipo y, por lo que he hablado con el técnico y el presidente, no me van a dejar salir porque soy la estrella en ese equipo”.