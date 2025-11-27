Roma, Málaga, Vélez y todos los clubes que intentaron fichar a Stalin Motta, ¿por qué no se concretó?

Stalin Motta es el máximo ídolo de La Equidad, y de hecho, es el único que tuvo la fortuna de levantar un título como futbolista del ‘Asegurador’ (la Copa Colombia 2008).

Durante toda su carrera destacó tanto que llegó a despertar el interés de grandes equipos en Europa. Durante una conversación con Publimetro Colombia, Motta confesó por qué no se dio su fichaje al ‘viejo continente’.

¿Es verdad que te buscaron del Málaga de España?

“Sí, hubo acercamientos con este club, así como también interés de equipos de Europa, México, Argentina o Brasil, pero nunca se llegó a nada concreto porque preguntaban, mostraban su interés y se quedaba en eso.

Mi historia no tenía que ser en otro lado, sino ahí. Eso es lo que siempre pienso, lo que hablo con con mi esposa que es mi mejor amiga, a veces pienso en ‘yo hubiera podido’ o ‘yo hubiera ido’, pero ella me recuerda que hay millones de personas que desearían hacer al menos algo de lo que yo hice, desearían pisar un estadio de fútbol profesional, y yo estuve casi 20 años ahí. Aprendí a agradecer por lo que tuve y no por lo que no fue”.

¿Qué otros equipos te buscaron en tu carrrera?

“En México estuve cerca irá al Querétaro, pero recaló ahí Ómar Vázquez, que es muy amigo mío también, yo estaba cerca, pero llegó él allá.

También en el Pescara de Italia, antes que llegara JuanFer, estuve en conversaciones con un empresario italiano, quien también me mostró interés por parte de la Roma que incluso había hecho una propuesta por mi.

En Brasil me buscó Curitiba y otro equipo que ahora está en segunda división, mientras que en Argentino me hablaron de la posibilidad de ir a Vélez Sársfield”.