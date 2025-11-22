“Toca meterle dos trancazos”, Teófilo Gutiérrez bromeó con ‘la solución’ para recuperar a Jhon Durán

El nombre de Jhon Jader Durán vuelve a estar en el centro del debate en el fútbol colombiano, mientras intenta consolidarse en el Fenerbahce y recuperar su lugar en la Selección Colombia, recibió un inesperado espaldarazo de uno de los atacantes más emblemáticos del país: Teófilo Gutiérrez.

El experimentado barranquillero habló en el programa Control Dirigido TV y no dudó en elogiar al delantero de 21 años, que vive un momento irregular en Turquía, pero aún es visto como una de las grandes promesas del fútbol cafetero.

“Para mí es uno de los mejores ‘9’ que tiene Colombia”, afirmó Teo, destacando la potencia y el desequilibrio que siempre han caracterizado a Durán. Incluso aprovechó para recordar cómo él mismo, a pesar de tener altibajos en sus clubes, siempre respondía en la Selección: “Yo me peleaba en los clubes, pero era número uno en la convocatoria. Me llamaba el técnico y me decía: ‘tranquilo que vas a venir’. Me ponía la amarilla y me transformaba”.

Durán no marca desde el pasado 2 de noviembre, cuando anotó un golazo de volea ante el Besiktas. Desde entonces, suma críticas en la prensa turca que cuestionan su nivel y su adaptación, además de su ausencia prolongada en las convocatorias de Néstor Lorenzo, quien incluso reconoció que el jugador “no está en su mejor momento”.

Aun así, Teo insiste en que Durán tiene características únicas y que es cuestión de pulir su comportamiento y mantener la cabeza enfocada. Entre risas, lanzó una frase que ya comienza a hacerse viral: “Ese pelao sabe que no puede dar más papaya, pero es un gran jugador. Hay que meterle dos trancazos y ya, ja. Es su personalidad”.

Por ahora, Durán trabaja para recuperar protagonismo en su club, mientras se mantiene la expectativa sobre si Néstor Lorenzo lo llevará o no al Mundial 2026 con la Selección Colombia.