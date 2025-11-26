Periodista dejó plop a todos con su pregunta sobre el Palacio del Colesterol en rueda de prensa de Millonarios

Durante la rueda de presentación de Ariel Michaloutsos, que fue presentado este martes 25 de noviembre como nuevo director deportivo de Millonarios, un periodista sorprendió a todos los presentes con su pregunta que nada tuvo que ver con lo deportivo e indagó acerca del Palacio del Colesterol, dejando plop a todos.

Mientras todos estaban apuntando al tema de refuerzos, la parte deportiva y lo que viene para el año 2026 en el cuadro Embajador, el comunicador pensaba en otras cuestiones que quedaron evidenciadas.

La situación no pasó inadvertida e hizo eco en las redes sociales, causando comentarios de todo tipo al respecto.

“Con el tema de Sencia, la hinchada, al final del partido contra Once Caldas, estaba muy triste porque tiene conocimiento que el Palacio del Colesterol va a desaparecer como se conoce hoy en día. Unas palabras acerca de eso, presi. ¿Qué viene para el Palacio y qué viene para la gente que asiste al estadio el otro año?”, preguntó el periodista.

La mayoría de usuarios dejaron comentarios jocosos y de incredulidad acerca de dicho cuestionamiento en medio de la presentación de un director deportivo.