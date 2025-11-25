“Un momentico”, Hernán Torres frenó en seco a Michaloutsos en plena rueda de prensa de Millonarios

Ariel Michaloutsos fue presentado este martes 25 de noviembre como nuevo director deportivo de Millonarios en una rueda de prensa que tuvo un momento de tensión cuando el entrenador del equipo, Hernán Torres, lo frenó y le marcó su importancia a la hora de la contratación de los jugadores.

Ante los medios de comunicación se dio la presentación en sociedad del argentino que ha trabajado en los equipos de su país Newell’s All Boys y River Plate, y que llega para aportar su experiencia de cara a los compromisos de 2026 en donde el principal reto es la participación en la Copa Sudamericana, además de la Liga y la Copa del FPC.

“Hace unos días se pusieron en contacto conmigo, y después de analizar unas cuestiones y el conocimiento previo que tenía del club, me vi con ganas de aceptar este desafío. Toda la trayectoria que pueda tener quedará en vano si no se hacen las cosas bien. Todos los clubes tienen momentos malos y hay que dejarlos atrás, dejar lo que se hizo mal y pensar en adelante”, fueron las primeras palabras del nuevo dirigente de la institución.

En medio de la charla, el argentino destacó la importancia que tendrá a la hora de los fichajes, trabajando de la mano de la Junta Directiva del equipo. Sobre esto señaló que “Conjuntamente con la Junta Directiva, uno tiene que decidir el jugador. La Dirección Deportiva debe tener una palabra extremadamente válida y obviamente hay que seguir esos caminos”.

Allí apareció el técnico, Hernán Torres, que interrumpió y soltó: “Un momentico… y con mi decisión”, dejando claro que el DT también será importante a la hora de seleccionar nuevos jugadores.

La tensión se notó de inmediato con un clip que hizo eco en varios medios deportivos que resaltaron la interrupción de Hernán Torres que le recalcó su importancia al nuevo director deportivo, Ariel Michaloutsos.