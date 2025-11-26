Jugador de América de Cali fue víctima de fleteo y le robaron millonaria suma

El futbolista de América de Cali, Luis Paz, fue víctima de un fleteo al salir de una entidad bancaria en el sur de Cali en donde sujetos armados lo persiguieron por varios kilómetros y esperaron a que se detuviera para llevarse la millonaria suma de dinero.

Fue en un semáforo de la Avenida Cañas Gordas, al sur de la capital del Valle del Cauca, en donde los tres sujetos que se movilizaban en una motocicleta lo intimidaron con arma de fuego, lo obligaron a bajarse de su auto y se llevaron el dinero, cuando el deportista regresaba a su casa.

“Llegaron tres tipos en tres motos. Dos se bajaron de ellas, rompieron el vidrio, me apuntaron y me despojaron de todo lo que había en el carro. El sujeto llegó de una vez a decirme que le pasara el bolso”, relató el jugador a Telepacífico Noticias.

“Yo había retirado un dinero y por prevenir, había metido el bolso a la bodega. Ahí se demoraron para encontrarlo en el carro. Eso le deja a uno la duda de cómo sabían”, agregó.

Esto lo llenó de dudas: “Yo supongo que eso es una cadena. ¿Cómo se dieron cuenta que retire del banco?, ¿Cómo sabían que traía un bolso y qué traía en él? Obviamente son bandas organizadas con una estructura clara”.

De acuerdo con el informe del reseñado noticiero, las autoridades ya tendrían identificados a los responsables del hecho.