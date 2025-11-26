Modificación de escudo, nombre y uniforme: otro equipo de la Liga de Colombia cambiará todo en 2026

No solo La Equidad, que en adelante se llamará Internacional de Bogotá, tendrá cambios en su denominación en el fútbol colombiano para 2026, ya que este martes 25 de noviembre se anunciaron cambios radicales en la estructura de Fortaleza CEIF.

Mediante un comunicado oficial, el equipo que disputa los cuadrangulares de la Liga Betplay Dimayor II-2025, anunció, entre otras, la desvinculación del señor Carlos Barato a quien le cedió el uso de la marca CEIF que ya no estará ligada al cuadro bogotano.

Con esto, se informó que “de manera progresiva, se realizará el retiro de esta denominación del escudo, distintivos, nombres, dominios y uniformes del club”.

Por ahora, la modificación del nombre dejará al equipo de los Amix como Fortaleza a secas y así mismo se ajustarán todos sus distintivos, como lo anunciaron que más allá del nombre incluyen los uniformes y escudo de la institución.

Fortaleza deja de ser CEIF

“Fortaleza Fútbol Club informa que, tras un acuerdo entre las partes, el señor Carlos Barato ha dejado de desempeñar funciones administrativas y deportivas dentro de la institución.

Agradecemos su aporte al proyecto y le deseamos éxitos en sus futuros emprendimientos.

Como parte del acuerdo, el club cedió el uso exclusivo de la marca CEIF, la cual dejará de estar vinculada con Fortaleza a partir del 1 de enero de 2026. De manera progresiva, se realizará el retiro de esta denominación del escudo, distintivos, nombres, dominios y uniformes del club.

Deseamos aclarar a toda nuestra comunidad que las afiliaciones y registros deportivos de los jugadores de nuestras academias de formación se mantienen vigentes para la temporada 2026 y en adelante.

Todos los trámites administrativos relacionados con matriculas y afiliaciones seguirán gestionándose a través de la APP oficial de Fortaleza, por lo que nuestra comunidad no deberá adelantar procesos adicionales.

Fortaleza continuará desarrollando su estrategia institucional, fortaleciendo su dirección deportiva, metodologías de entrenamiento, rutas de formación y calidades de sus cuerpos técnicos.

El 2025 fue un año sobresaliente en materia deportiva y organizacional. Trabajaremos para que el 2026 mantenga esta tendencia de crecimiento para nuestras Academias de Formación, con el lanzamiento de nuevas sedes, expansión nacional e internacional, participación en torneos de élite y el fortalecimiento de nuestros programas deportivos y sociales.

Estamos convencidos de que nuestro proyecto deportivo seguirá aportando valor al fútbol colombiano mediante la promoción de jóvenes talentos, varios de ellos surgidos de nuestras academias -como Jhon Duque, Daniel Rivera, Jerónimo Barrera y Sebastián Ramírez-, asícomo otros provenientes de nuestros procesos de scouting, entre ellos Daniel Ruiz, Ronaldo Pájaro, Nicolás Rodríguez, Jordán García y Juan Diego Castillo. Ellos inspiran a las nuevas generaciones y representan el fruto de nuestro trabajo institucional.

Invitamos a todas nuestras familias a seguir construyendo con nosotros un entorno que promueva el desarrollo integral, la excelencia deportiva y los sueños de nuestros niños y jóvenes. Fortaleza Fútbol Club”, reseñó el comunicado.