Pusieron Hugo Rodallega y Lionel Messi al mismo nivel en prestigiosa calificación

El increíble partido que hizo Hugo Rodallega contra Fortaleza, donde anotó tres goles para darle la victoria a Santa Fe, fue reconocido por Sofascore, la aplicación que brinda resultados y estadísticas en directo de eventos deportivos a nivel mundial.

De hecho, Sofascore calificó con 10 puntos la actuación de ‘Hugol’ y lo puso a la altura de Lionel Messi.

Hugo Rodallega a la altura de Lionel Messi:

Sofascore publicó un listado de los diez jugadores con mejor rendimiento en América desde el viernes 21 hasta el domingo 23 de noviembre, donde se encontraron que Hugo Rodallega anotó tres goles para Santa Fe, mientras que Lionel Messi repartió tres asistencias para Inter Miami.

El argentino y el colombiano se quedaron con la primera posición de la calificación con 10 puntos, seguidos del paraguayo Sebastián Ferreira, que obtuvo 9.8.

También aparecen en el listado el boliviano Samuel Galindo (9.7), el ecuatoriano Alejandro Tobar (9.4), el argentino Hernán López (9.3) y los uruguayos Giorgian De Arrascaeta (9.4), Miguel Merentiel (9.4), Leonardo Fernández (9.1) y Matháis Laborda (9.0).

La verdad sobre las polémicas palabras de Hugo Rodallega sobre Lionel Messi:

Durante muchos años se ha dicho que Hugo Rodallega se autoproclamó mejor que Lionel Messi durante el Sudamericano Sub-20 del 2005. Sin emabrgo, muchos años después, ‘Hugol’ confesó que él en ningún momento quiso decir eso y todo se debió a un malentendido que la prensa argentina ayudó a hacer eco:

“Eso fue en medio del momento que estábamos viviendo, marcando goles y siendo figura. Yo ni siquiera era titular al principio, fui ganándome el puesto. Sobre el tema de Messi, eso siempre generó polémica, pero nunca lo dije. La prensa argentina empezó a manejarlo de cierta manera, pero todo se desvió. Solo resalté las virtudes de nuestra selección. Eso generó opiniones divididas, pero la realidad fue otra“.