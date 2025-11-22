Hugolazos Rodallega: el goleador se manó un zapatazo de 40 metros al fondo de la red

Hugo Rodallega, el goleador de Independiente Santa Fe, se inventó un golazo de 40 metros en el partido contra Fortaleza en la fecha 2 de los cuadrangulares del fútbol colombiano.

Pese a que el cuadro Cardenal se quedó con un jugador menos desde los 51 minutos, por la expulsión de Elvis Perlaza (doble amarilla) no dejó de buscar y su goleador dijo presente para hacerse el héroe de la noche.

Primero, el experimentado delantero abrió el marcador desde el punto penal (61′) y luego llegó la joya de la noche, ya con su equipo en ventaja.

A los 70 minutos, un balón que quedó rebotando a unos 40 metros del arco rival, fue tomado por Rodallega que la tomó de aire y sacó un zapatazo que superó al portero Jordan García para poner el 2-0.

Por si fuera poco, en los minutos finales, al propio Hugo Rodallega le convirtieron un penal que él mismo ejecutó con potencia para el 3-0 de Independiente Santa Fe.