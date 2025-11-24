Periodista aseguró que el Inter de Miami podría jugar en Medellín o Cali en enero ante uno de los grandes de nuestro país

Una sorprendente noticia fue dada por el periodista antioqueño Julián Céspedes en sus redes sociales. Se trata del interés de algunos empresarios en poder traer al Internacional de Miami a jugar un partido amistoso a una de las principales ciudades de nuestro país. Medellín y Cali son las opciones, en especial la segunda, teniendo en cuenta el interés de América en poder jugar este encuentro que serviría de vitrina y podría ser un ingreso importante de dinero.

Según expresó el comunicador, ya se estarían enviando los correos a la oficina del equipo estadounidense, dando a conocer el interés formal de que este se lleve a cabo en el estadio Pascual Guerrero. Por otro lado, Atlético Nacional no estaría viendo con buenos ojos esta situación, a pesar de que se está impulsando por artistas de Reggaetón antioqueños que tienen cercanía con la institución. Esta situación estaría siendo apoyada por una serie de empresarios peruanos con experiencia en este campo.

En caso de que se llegue a las cifras que pide el equipo norteamericano, misma que fue descrita como una “suma gruesa”, además de abonar la mitad del mismo, este partido podría darse por hecho sea cual sea el rival, ya que, tal como dejó saber, al Inter de Miami no le preocupa el elenco al que se enfrente desde que se les cumpla las exigencias logísticas y económicas.

“Varios empresarios colombianos tienen la intención de traer al @InterMiamiCF en el mes de enero. La primera opción es hacer el juego en Cali, América ya manifestó el interés de que se realice el juego en el Pascual. (Ya el correo fue enviado a Miami para iniciar negociación) en esa estamos están con empresarios paisas. La segunda opción (artistas musicales paisas) es hacer el juego en Medellín ante Nacional, no han recibido buena respuesta del equipo verde. Siguen trabajando de la mano de empresarios peruanos que tuvieron la experiencia en enero pasado. Ninguna de las partes ha entregado el dinero para firmar el contrato, se firma con la mitad del dinero que es bastante grueso. Inter fue claro con los empresarios, no importa el rival, importan las exigencias que se tienen por parte del club. Hoy en la noche les cuento un poquito más de qué se trata”, fueron las palabras exactas del periodista.