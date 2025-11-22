“No tan lóbrego”, Martín de Francisco no puede estar más ilusionado con la llegada de IDC al Deportivo Cali

Una nueva era comenzó en Deportivo Cali con la llegada del grupo inversionista IDC que promete, no solamente sanear las finanzas que se han visto comprometidas, sino, además, poner al equipo a competir nuevamente tanto a nivel nacional como internacional.

Por tal razón, Martín de Francisco, quien es un hincha acérrimo del cuadro ‘Azucarero’, confesó que está muy ilusionado.

En la previa del show ‘Qué vergüenza con ustedes’, que Martín de Francisco estará presentando en el Teatro Libre hasta el próximo jueves 4 de diciembre, una de las preguntas estuvo relacionada con su amado Deportivo Cali.

Para poner en contexto a quienes desconozcan la situación del equipo: Se convirtieron en sociedad anónima y fueron adquiridos por un grupo inversionista que se llama IDC.

Entonces, Martín no ocultó la ilusión que le genera la llegada de un inversionista al Deportivo Cali, pues considera que las promesas de intervenir de manera positiva las finanzas del equipo, va a impactar inmediatamente en los resultados deportivos.

Eso sí, De Francisco no perdió la oportunidad de reflejar su particular manera de ser y el humor con el que se suele tomar cualquier asunto:

“Qué bacano que me estén que me estén haciendo la entrevista de esa manera. Yo pensé que era gente muy mier**, pero veo que tienen calor humano, gente más amplia que el Cauca.

El Cali lo veo con esperanza, con los ojos vidriosos, más iluminado, no tan lóbrego, no tan oscuro, no en las tinieblas. Estos nuevos inversionistas de IDC han comprado el equipo, todas sus deudas y han ordenado a los acreedores, entonces Cali está generando cierto entusiasmo, porque antes estaba con unas finanzas exiguas, completamente menoscabadas y había alterado de manera negativa todo su rendimiento deportivo”.