Equipo del FPC está ‘atrapado’ en el Aeropuerto El Dorado y no podrían cumplir con su partido

La segunda fecha de los cuadrangulares del fútbol colombiano se disputarán entre el sábado 22 y domingo 23 de noviembre, razón por la cual, los equipos visitantes ya han viajado hasta las ciudades en que se llevarán a cabo los juegos.

No obstante, hay un equipo que no ha podido y está atrapado en el aeropuerto de Bogotá sin poder viajar hacia su destino, se trata de Atlético Bucaramanga.

En horas de la noche del viernes 21 de noviembre, Atlético Bucaramanga informó que están en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, sin poder viajar hacia Ibagué, al menos hasta el sábado.

De esta manera, el club ‘Leopardo’ informó que llegarían a la ciudad el mismo día del partido, incumpliendo la norma de estar 24 horas antes en la sede del juego.

Entonces, pidieron que la Dimayor ofrezca una solución

“El Club Atlético Bucaramanga informa a su afición, a los medios de comunicación y al público en general que, por causas de fuerza mayor, nuestra delegación se encuentra en el Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá, sin haber podido avanzar hacia la ciudad de Ibagué para cumplir con nuestra planificación previa al compromiso correspondiente a la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales ante el Deportes Tolima, programado para el día de mañana. La aerolínea ha informado que la nueva programación de vuelo sería para mañana en horas de la mañana. Esta situación, completamente ajena al club, impide cumplir con la normativa que establece que los equipos deben estar en la sede del partido con al menos 24 horas de antelación, condición indispensable para la adecuada preparación y el normal desarrollo de la competencia. Nos encontramos a la espera de que la Dimayor, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga, brinde una solución oportuna en pro de la equidad deportiva, la igualdad de condiciones de competencia y el respeto por el reglamento, garantizando así un escenario justo para ambas instituciones. El club está realizando todas las gestiones necesarias para dar una pronta solución a esta situación y minimizar el impacto deportivo y logístico que representa”.