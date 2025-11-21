Periodista de ESPN le ‘bajó la caña’ a un eventual regreso de Reinaldo Rueda a Nacional

Reinaldo Rueda no logró clasificar al Mundial con la Selección Honduras y es muy probable que no continúe en el cargo, hecho que ilusionó de inmediato a los hinchas de Atlético Nacional, que sueñan con su regreso.

Sin embargo, a ‘Pacho’ Vélez no le parece una buena idea porque considera que puede salir muy mal.

Tras la salida de Javier Gandolfi, los directivos de Atlético Nacional comenzaron a estudiar quién sería el candidato ideal para quedarse con la dirección técnica del equipo, entendiendo que el reto no es solamente en el fútbol colombiano, sino también a nivel continental.

Una opción fue Reinaldo Rueda, pero él dejó claro que mientras estuviera en la Selección Honduras con el objetivo de clasificar al Mundial, no hablaría con otros equipos.

Pero ahora que seguramente saldrá, podría establecer conversaciones con el club donde fue campeón de la Copa Libertadores hace casi una década.

Y aunque muchos hinchas se alegrarían en caso de que regrese Reinaldo Rueda, ‘Pacho’ Vélez no está muy convencido:

“El profesor Reinaldo Rueda tiene muchas bondades, muchas virtudes, además un ser humano extraordinario. Le profeso un profundo respeto, pero reitero y dejo claro mi posición: Las segundas partes en el fútbol suelen tener demasiados instantes críticos y le tengo desconfianza a una segnda parte de Reinaldo

Porque el entorno cambia, las necesidades cambian, la gente cambia, porque hay una añoranza del Reinaldo que se fue y una realidad del Reinaldo que llega.

No tiene el aura ganadora que en su momento tenía cuando llegó a Atlético Nacional. Hay una cantidad de detalles que me hacen pensar que si Reinaldo Rueda llega a ser técnico de Nacional seguramente todo el mundo va a recibirlo al aeropuerto y nosotros esperaremos con optimismo, pero yo tengo esa desconfianza".