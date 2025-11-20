El traslado de Huila a Yumbo se complicaría: Equipos del FPC votarían en contra

Atlético Huila tomó la decisión de mudarse de Neiva hacia Yumbo porque no podían utilizar el Estadio Guillermo Plazas Alcid ante el riesgo de colapso que tiene la tribuna superior a los camerinos.

No obstante, los equipos del fútbol colombiano tenían que votar a favor de este traslado, y tal parece, que varios se negaron.

Conforme a la información que compartió Pipe Sierra, Dimayor propuso una asamblea para que los representantes de los equipos votaran a favor o en contra del traslado de Atlético Huila.

Y aunque la asamblea estaba programada para este viernes 21 de noviembre, parece que no se llevará a cabo, pues la respuesta de varios equipos del fútbol colombiano sería negativa.

Se desconocen las razones por las que algunos equipos no estarían de acuerdo, así como tampoco se sabe cuáles son los clubes que no quieren el cambio de sede del Huila.

“Se complicó el traslado de Huila a Yumbo. Varios equipos se opusieron y se CANCELÓ la asamblea de Dimayor que estaba programada para mañana”, fue la información que compartió Pipe Sierra en sus redes sociales.