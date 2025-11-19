Reinaldo Rueda lloró desconsolado en rueda de prensa tras quedarse fuera de la Copa del Mundo con Honduras

Honduras acaba de quedar fuera de la Copa del Mundo 2026 sumando un nuevo fracaso deportivo de la mano del entrenador Reinaldo Rueda. A pesar de ser uno de los grandes favoritos, por la ausencia de México, Canadá y Estados Unidos en la Eliminatoria, no pudieron responder en el juego y terminaron llenando de tristeza a todos los hondureños que confiaron en que este equipo podría llegar a jugar una nueva cita mundialista.

Tras el 0 a 0 contra Costa Rica en la última jornada, que además dejó a los ‘Ticos’ también fuera de la copa del Mundo, desató la tristeza máxima de Rueda, quien en rueda de prensa mostró la frustración suya y de millones de habitantes de un país que se paralizó por noventa minutos en apoyo al equipo, pero que al final terminó cediendo por el buen momento que atraviesa Haití, elenco que retornó a una Copa del Mundo después de muchos años y que se quedó con esta compleja zona.

“Perdón, pero, yo creo que es un momento duro, creo que hoy el fútbol nos ha dado una lesión de humildad, de que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos, que hicimos un buen trabajo, pero no ajustó, no fue suficiente. Un grupo muy competitivo, las ironías, nos quedamos por un gol y clasifica la selección fuerte, a la que le sacamos 4 puntos de 6... es difícil”, fueron las palabras del estratega, quien dijo estas palabras mientras lloraba desconsolado ante los periodistas.